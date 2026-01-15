Штурм заговорила о запредельной доброте Золотовицкого: "Человек, щедрый на любовь"

С ныне покойным актером Игорем Золотовицким Наталья Штурм познакомилась еще в начале своей карьеры в шоу-бизнесе. Она скорбит о его уходе из жизни. По словам певицы, ныне покойный артист был человеком, обладающим редким даром — любить всех.
Что сказала Штурм про Золотовицкого
Много лет назад Наталья Штурм часто пересекалась с Игорем Золотовицким на съемках. Он произвел на нее впечатление человека с огромным сердцем. Он согревал своей любовью и теплотой каждого, кто оказывался рядом с ним.
"Знаете, что его отличало? Он был другом всех. Человек, щедрый на любовь. Это понимали все без исключения люди с первых секунд общения с ним", — поделилась Наталья Штурм с MK.RU.
Наталья Штурм призналась, что обрадовалась, когда Золотовицкий стал ректором Школы-студии МХАТ. Но при этом она не понимала, как человек с таким мягким характером может руководить людьми. Ведь эта позиция требует жесткости и сильной руки.
А еще Штурм вспомнила, что Золотовицкий говорил на прощании со своим другом, актером и режиссером Дмитрием Брусникиным.
"Он тогда сказал, не сдерживая эмоций: "Как же надоело вас хоронить!". В его голосе в тот момент прозвучала вся боль от утраты любимых друзей и коллег. Теперь они вместе", — добавила Штурм.
Игорь Золотовицкий. Фото: Борис Кудрявов / "КП"
Когда не стало Игоря Золотовицкого?
Игорь Золотовицкий скончался 14 января после борьбы с онкологическим заболеванием. Ранее его друг, актер и телеведущий Вадим Верник рассказывал, что Игорь Яковлевич скрывал от всех свой диагноз. Он не показывал, как ему тяжело, не хотел, чтобы его жалели.
Сын Игоря Золотовицкого Алексей незадолго до кончины отца разместил в личном блоге пост. В нем он дал понять, что верит в выздоровлении папы, и делился надеждами на наступивший год.
Прощание с Игорем Золотовицким состоится 17 января в МХТ имени Чехова.