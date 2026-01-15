Штурм заговорила о запредельной доброте Золотовицкого: "Человек, щедрый на любовь"

С ныне покойным актером Игорем Золотовицким Наталья Штурм познакомилась еще в начале своей карьеры в шоу-бизнесе. Она скорбит о его уходе из жизни. По словам певицы, ныне покойный артист был человеком, обладающим редким даром — любить всех.

Что сказала Штурм про Золотовицкого

Много лет назад Наталья Штурм часто пересекалась с Игорем Золотовицким на съемках. Он произвел на нее впечатление человека с огромным сердцем. Он согревал своей любовью и теплотой каждого, кто оказывался рядом с ним.

"Знаете, что его отличало? Он был другом всех. Человек, щедрый на любовь. Это понимали все без исключения люди с первых секунд общения с ним", — поделилась Наталья Штурм с MK.RU.

Наталья Штурм призналась, что обрадовалась, когда Золотовицкий стал ректором Школы-студии МХАТ. Но при этом она не понимала, как человек с таким мягким характером может руководить людьми. Ведь эта позиция требует жесткости и сильной руки.

А еще Штурм вспомнила, что Золотовицкий говорил на прощании со своим другом, актером и режиссером Дмитрием Брусникиным.