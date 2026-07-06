Шкуро и Пинчук впервые рассказали о ссоре: «Как в детском саду»

Девушки пришли на съемки раздельно и объяснили, что же на самом деле произошло между ними.

По словам Екатерины Шкуро, она не понимает причины обиды подруги. Актриса считает, что конфликт возник на пустом месте из-за чьих-то сплетен.

«Ей кто-то сказал, что я про нее что-то сказала. Как в детском саду. Ей не хочется даже выяснить причину, поговорить со мной лично. Я не тот человек, который будет заставлять с собой дружить», — заявила Екатерина.

В ответ на это Ирина Пинчук отметила, что ее решение не общаться с бывшей подругой было осознанным. По ее словам, она почувствовала неискренность в поведении Кати и увидела подтверждение своим опасениям.

«Все было так. Я поняла, услышала это. Поведение Кати все подтвердило», — подчеркнула блогер.

Напомним, что дружба Шкуро и Пинчук зародилась еще на съемках другого проекта, а в «Сокровищах императора» их дуэт считался одним из самых сильных. Они смогли обойти соперников и забрать главный приз — около 11,5 миллионов рублей.

Однако после завершения съемок их общение прекратилось. Ирина рассказывала, что узнала «нехорошие вещи» о поведении Екатерины по отношению к ней, а сама Шкуро в ответ на это публиковала ироничные посты в соцсетях .