Зрители негодуют из-за победы Пинчук и Шкуро в «Сокровищах императора»: «Галустян помог любимой»

На канале ТНТ отгремел финал третьего сезона шоу «Сокровища императора». В тройке сильнейших игроков оказались актер Павел Деревянко с женой Зоей (Оранжевые), юмористка Светлана Моргунова с сестрой Кристиной (Фисташки), а также звезда Comedy club Екатерина Шкуро и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук.
Как проходил финал «Сокровищ императора»
До финального испытания дошли последние две пары. В их задачи входило найти детали в специальных ящичках, собрать шестеренки и запустить этот механизм в действие. При правильно и быстро выполненном задании устройство «оживляло» китайского Дракона. И вокруг него появлялся розовый дым.
Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук смогли насладиться этим волшебным зрелищем, потому что первыми прошли испытание и стали победителями проекта. Это действительно было красиво и трогательно до слез. Обе победительницы заплакали от наплыва чувств.
Однако зрители в комментариях тоже плачут: они расстроены из-за победы Розовых. Впрочем, досталось и Оранжевым. Сами посмотрите на комментарии зрителей!
«Эти две акулы видят цель, не видят препятствий»
Илья: «Как же Деревянко не повезло жениться на такой вздорной женщине».
Арина Ткачева: «Розовые выиграли, я расстроена».
Роберт Роберт: «Арина Ткачева, вы же все понимаете, что все это решают режиссеры, а не ваши переживания. Не может им только во всем фартить, все подстроено и по плану. У каждой пары своя роль и своя оплата за участие. И получают очень хорошие тугрики на ваших нервах. Бабла на всякие телешоу выделяется немерено».
Надежда Чайка: «Эти две акулы во всех шоу видят цель, не видят препятствий, пройдут по головам».
Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук. Фото: телеканал ТНТ
Лизавета: «Да я расстроена, даже смотреть не хочу. Как так получилось, что почти все выбывшие участники отдали за них голоса? Похоже на постановку. И вечно каким-то образом им всегда везет с такси.
Конечно, если Пинчук нравится Михаилу Галустяну, о чем здесь можно говорить. Галустян помог любимой. Несправедливо. Я болела за Зеленых, Голубых, Фисташек, но жаль. Разочаровалась в шоу».
Ринат Газимьзянов: «Было понятно, кто выиграет. Не просто так вылетели Зеленые в полуфинале».
Борис Годунов: «Одно радует, что большинство недовольны победой Розовых, значит, на Земле ещё есть порядочные люди, и справедливость восторжествует когда-нибудь».
Татьяна Зеленцова: «Тянули за уши Розовых, и это очевидно всем, кто смотрел это шоу. Удивили и не разочаровали Фисташки — понравились обе, и Катя, и Кристина, вызывают к себе уважение, а команда Розовых — нет!».
Борис Годунов: «Обидно и жалко Деревянко, не хотелось, конечно, это писать, но мое мнение - этот брак будет недолгим».
Ольга Апенко: «Очень разочаровал 3 сезон. С середины сезона было понятно, что победят Розовые. На некоторых испытания как будто специально не показывали, как они проходят. Плюс разные бонусы почему-то тоже доставались им.
Финал просто подстроен, специально чтобы выиграли именно Розовые».
А что вы думаете о победе Екатерины Шкуро и Ирины Пинчук? Делитесь в комментариях!
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