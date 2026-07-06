Зрители негодуют из-за победы Пинчук и Шкуро в «Сокровищах императора»: «Галустян помог любимой»

На канале ТНТ отгремел финал третьего сезона шоу «Сокровища императора». В тройке сильнейших игроков оказались актер Павел Деревянко с женой Зоей (Оранжевые), юмористка Светлана Моргунова с сестрой Кристиной (Фисташки), а также звезда Comedy club Екатерина Шкуро и экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук.

Как проходил финал «Сокровищ императора»

До финального испытания дошли последние две пары. В их задачи входило найти детали в специальных ящичках, собрать шестеренки и запустить этот механизм в действие. При правильно и быстро выполненном задании устройство «оживляло» китайского Дракона. И вокруг него появлялся розовый дым.

Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук смогли насладиться этим волшебным зрелищем, потому что первыми прошли испытание и стали победителями проекта. Это действительно было красиво и трогательно до слез. Обе победительницы заплакали от наплыва чувств.

Однако зрители в комментариях тоже плачут: они расстроены из-за победы Розовых. Впрочем, досталось и Оранжевым. Сами посмотрите на комментарии зрителей!

«Эти две акулы видят цель, не видят препятствий»

Илья: «Как же Деревянко не повезло жениться на такой вздорной женщине».

Арина Ткачева: «Розовые выиграли, я расстроена».

Роберт Роберт: «Арина Ткачева, вы же все понимаете, что все это решают режиссеры, а не ваши переживания. Не может им только во всем фартить, все подстроено и по плану. У каждой пары своя роль и своя оплата за участие. И получают очень хорошие тугрики на ваших нервах. Бабла на всякие телешоу выделяется немерено».

Надежда Чайка: «Эти две акулы во всех шоу видят цель, не видят препятствий, пройдут по головам».