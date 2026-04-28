SHAMAN ответил хейтерам: «Лучше лизнуть Байкал, чем «пятую точку» Западу»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, объяснил, почему не считает зазорным эпизод, произошедший во время его поездки на Байкал.

В феврале 2026 года музыкант опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой он пробует байкальский лед на вкус. Свою публикацию он сопровождил пометкой «18+» и написал, что ему «было вкусно».

Ролик вызвал активное обсуждение в интернете — одни пользователи отнеслись к этому с юмором, другие восприняли поступок артиста более серьезно.

Позднее Дронов пояснил, что таким образом он привлекал внимание к своей будущей песне, посвященной Байкалу. Во время той же поездки он также вырезал на льду сердечко с именем своей супруги Екатерины Мизулиной.

В разговоре с журналистами SHAMAN заявил, что не видит в своем поведении ничего постыдного.

«По поводу Байкала: лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку Западу, как это делают некоторые», — заявил артист в разговоре с ТАСС.

Музыкант добавил, что настоящий стыд, по его мнению, должны испытывать не те, кто пробует байкальский лед, а совершенно другие люди.

«Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство», — добавил Дронов.

Поступок SHAMAN породил волну обсуждений и различных реакций со стороны других известных людей. Певица Вика Цыганова попробовала повторить действие артиста. Она взяла в руки кусочек льда и лизнула его, но в процессе лед приклеился к ее языку. Артистка не растерялась и просто разгрызла его, а затем посмеялась над своей неудачей.

