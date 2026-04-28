SHAMAN ответил хейтерам: «Лучше лизнуть Байкал, чем «пятую точку» Западу»

В феврале 2026 года музыкант опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись, на которой он пробует байкальский лед на вкус. Свою публикацию он сопровождил пометкой «18+» и написал, что ему «было вкусно».

Ролик вызвал активное обсуждение в интернете — одни пользователи отнеслись к этому с юмором, другие восприняли поступок артиста более серьезно.

Позднее Дронов пояснил, что таким образом он привлекал внимание к своей будущей песне, посвященной Байкалу. Во время той же поездки он также вырезал на льду сердечко с именем своей супруги Екатерины Мизулиной.

В разговоре с журналистами SHAMAN заявил, что не видит в своем поведении ничего постыдного.

«По поводу Байкала: лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку Западу, как это делают некоторые», — заявил артист в разговоре с ТАСС.

Музыкант добавил, что настоящий стыд, по его мнению, должны испытывать не те, кто пробует байкальский лед, а совершенно другие люди.

«Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство», — добавил Дронов.

Поступок SHAMAN породил волну обсуждений и различных реакций со стороны других известных людей. Певица Вика Цыганова попробовала повторить действие артиста. Она взяла в руки кусочек льда и лизнула его, но в процессе лед приклеился к ее языку. Артистка не растерялась и просто разгрызла его, а затем посмеялась над своей неудачей.