"Хватит с вас Байкала": SHAMAN собрал деньги со зрителей на концерте в Екатеринбурге

Почти 2,5 тысячи поклонников собрались в "Екатеринбург-Экспо", чтобы услышать хиты и увидеть любимого артиста. SHAMAN представил сразу две программы: "Ты — моя" и "30 лет на сцене". И, конечно, не обошелся без шуток про Байкал, который недавно стал поводом для громких обсуждений.

Артист начал развлекать публику еще до своего выхода. На экране одна за другой появлялись забавные надписи, под которые зрители должны были аплодировать.

Самая смешная:

"Поаплодируйте те мужчины, которые любят своих женщин так же, как SHAMAN любит Байкал".

Зал взорвался смехом и овациями. Намек поняли все — недавно певец оказался в центре скандала после того, как лизнул лед священного озера.

Семь образов за вечер

Сам Ярослав появился на сцене в эффектном наряде: черные брюки, черная сетчатая кофта и белый плащ с алой подкладкой. За вечер он сменил семь образов, каждый раз удивляя публику новым видом.

Поприветствовав поклонников, SHAMAN решил сразу прояснить вопрос, который многих волнует:

"Многие удивляются, как это так, что я уже 30 лет на сцене. Все очень просто. Мой творческий путь очень долгий. Я впервые вышел на сцену, когда мне было 4 года. Сейчас мне 34. Несложная арифметика, верно?"

Он также рассказал, что впервые запел в годик, и мама записала его "песню" на диктофон. Эту запись артист включил для зрителей — трогательный момент, который вызвал улыбки и аплодисменты.

"Петь в ресторане было тяжело"

SHAMAN признался, что его творческий путь начинался не со стадионов, а с ресторана "Флагман" в родном Новомосковске. Там, по его словам, выступать было непросто — зрители особо не слушали. Но была одна песня, которая неизменно приносила заработок.

Певец предложил залу угадать, что это за хит. На экране появились варианты: Нюша, DJ Дождик, 5sta Family и Григорий Лепс. Когда кто-то выбрал "Я буду для тебя твоей малышкой", Ярослав не выдержал:

"Кто за "Я буду для тебя твоей малышкой?" Вы серьезно? Хватит с вас Байкала".

Правильным ответом оказалась "Рюмка водки на столе" Григория Лепса. SHAMAN тут же исполнил ее, отдав дань уважения мэтру.

Почем песня?

Певец поинтересовался, есть ли желающие заплатить ему за песню прямо сейчас, к сцене тут же подбежали восторженные поклонники с первых рядов. Ярослав собрал деньги, но после исполнения песни объявил, чтобы охранники раздали все обратно.