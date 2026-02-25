По стопам SHAMANa: Вика Цыганова попробовала Байкал на вкус — впечатления певицы

Этот год для озера Байкал начался непросто. Селебрити так и норовят попробовать его на вкус. Все началось с певца SHAMANa. Вслед за ним демарш повторила известная певица Вика Цыганова. Но метод она выбрала несколько иной.
Вика Цыганова на Байкале
Певица Вика Цыганова поделилась в личном блоге красивыми кадрами. Звезда показала, что в эти дни наслаждается красотами озера Байкал. Цыганова осталась под впечатлением.
"Ну вот, Россия, Байкал!" — зафиксировала Вика Цыганова.
Затем она показала, как с большим аппетитом грызет кусочек льда. Его она, судя по всему, отколола от Байкала. Вика буквально смаковала застывшую воду озера.
"Какой вкусный лед!" — рассказала о своих ощущениях Вика Цыганова.
Вика Цыганова грызет Байкал. Фото: соцсети Вики Цыгановой
Что сделал SHAMAN
Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, на днях во время гастролей в Иркутске тоже посетил Байкал. Он попробовал озеро на вкус, облизав его лед. Дронову вкус Байкала понравился.
А вот его действия местные жители не оценили. SHAMAN'у даже пригрозили возмездием от духов Байкала — за осквернение священного озера. Пока оно SHAMANa не настигло, местные решили очистить Байкал сами. На Масленицу здесь сожгли чучело, которое внешне очень напоминало Ярослава Дронова.
А вы бы хотели попробовать Байкал на вкус? Ответьте в комментариях.
