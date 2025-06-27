Сестра Бондарчука прервала молчание: каким растет его сын от Паулины

Сестра Федора Бондарчука рассказала некоторые подробности о его четырехлетнем сыне от Паулины Андреевой. Наталья Бондарчук дала понять, что делится с братом важными семейными вопросами.

Сам режиссер сынишку Ивана до сих пор от публики скрывает. Не показывает мальчика в своем микроблоге и Паулина. Федор считает: что личная жизнь должна оставаться вне поля зрения поклонников. Поэтому о ребенке Бондарчука практически ничего не известно.

Поклонники гадают: на кого похож сынишка Федора. Пошел ли он в маму или стал копией отца. Бондарчук на эту тему не распространяется. Зато его сестра Наталья раскрыла кое-какие подробности о своем племяннике.

"С братом мы постоянно на связи, регулярно переписываемся, делимся фотографиями наших детей и внуков. И мне кажется, что все они, наши младшенькие, очень похожи. Одна порода", — призналась она ’Каравану историй’.

Режиссер часто пересекается на съемках с сыном Натальи Бондарчук Иваном Бурляевым. Он стал композитором и музыкальным продюсером. Сестра Бондарчука рада тому, что Федор так близко общается со своим племянником.

Не так давно Бондарчук развелся с Паулиной Андреевой. Она осталась с сыном в Санкт-Петербурге. Говорили, что режиссер тяжело переживал расставание с молодой женой.

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