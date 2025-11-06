Семенович отреагировала на свадьбу SHAMAN’a и Мизулиной: "Такая сильная любовь"

Певица Анна Семенович прокомментировала недавнее бракосочетание Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной. Звезда призналась, что очень рада за пару. Семенович уверена, что SHAMAN'a и его невесту связывает искреннее чувство.

Что Семенович сказала о свадьбе SHAMAN'a и Мизулиной

Анна Семенович поздравила пару, появившись на премьере сериала 'Волшебный участок – 2'. Семенович пожелала молодым счастья и детей.

"Мне кажется, у них такая сильная любовь. А я вообще за любовь. Я желаю, конечно, молодым и здоровья, и радости, и счастья, и деток, и всего-всего самого лучшего", — пожелала Анна Семенович.

Семенович добавила, что ей понравилось, что SHAMAN и Мизулина расписались в Донецке. Но сама бы она, конечно, хотела бы, чтобы ее торжество состоялось в Москве. Анна Семенович уже давно пребывает в статусе невесты. Когда певица пойдет в ЗАГС со своим возлюбленным, пока не понятно.

Когда была свадьба SHAMAN'a и Мизулиной?

Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина накануне расписались в Донецке. SHAMAN лично сообщил о важном событии и показал кадры из ЗАГСа. Все прошло довольно скромно и сдержанно.

SHAMAN и Екатерина Мизулина до свадьбы несколько месяцев жили вместе. Встречаться пара начала весной этого года. В конце сентября Екатерина Мизулина показала кольцо на безымянном пальце, спровоцировав слухи о помолвке.

Невеста SHAMAN'a поддерживала его, когда тот выступал на конкурсе 'Интервидение'. Правда, от оценок за свой номер SHAMAN тогда отказался. Он объявил, что из соображений гостеприимства решил выступить вне конкурса.

По материалам Voice

