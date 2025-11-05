SHAMAN подтвердил свадьбу с Екатериной Мизулиной: "В Донецке мы посетили ЗАГС и расписались"

Певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, женился на Екатерине Мизулиной. В Сети появилось первое фото молодоженов из ЗАГСа.

Какой была свадьба SHAMAN'а и Мизулиной

В кадре музыкант предстал в простой оливковой рубашке и черных брюках, а его невеста отдала предпочтение черным брюкам-палаццо и блузке в тон рубашке SHAMAN'а.

Похоже, что молодожены специально выбрали такой "несвадебный" наряд, при этом практичный и простой. В руках у Екатерины букет белых роз. Невеста была на свадьбе без фаты. Все скромно, без лишней пышности.

Возможно, позже SHAMAN и Мизулина отметят это важное для них событие. Но пока они решили обойтись тихой церемонией, на которой не было много гостей. Причем расписались влюбленные в ЗАГСе в Донецке. Сам певец уже подтвердил эту информацию.

"В Донецке мы с Екатериной посетили ЗАГС и расписались", — отметил SHAMAN.

Как развивались отношения SHAMAN'а и Мизулиной

Молодые люди познакомились еще два года назад. Мизулина тогда вела стрим, посвященный Дню России, а SHAMAN исполнил там свою песню. Позже на одном из концертов певец подтвердил, что они с Екатериной стали парой. Та также не стала скрывать, что их с Ярославом связывают теплые чувства. Ко всему прочему, Дронов намекал на скорую свадьбу со своей возлюбленной. Екатерина уже давно познакомила SHAMAN'а со своими родителями, и он им понравился.

Ранее мы писали, что Мизулина поддерживала SHAMAN'а на конкурсе "Интервидение". Но тогда певец отказался от победы, уступив это право другим конкурсантам. Со своим женихом Екатерина часто проводила уикенды, посещая с ним рестораны и другие заведения. Пара, несмотря на занятость, находила время на уединенный отдых.

