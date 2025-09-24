Мизулина показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

Певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, и Екатерина Мизулина еще в марте перестали скрывать свои отношения. Артист знаком с родителями своей возлюбленной. Как говорила Мизулина, Ярослав даже общается с ее мамой и отцом без нее. Они приняли музыканта в семью, одобрив выбор дочери.

Мизулина показала помолвочное кольцо

Пару постоянно спрашивают о том, когда же будет свадьба. И сам SHAMAN намекал, что готов жениться на Мизулиной. Но спешит с этим влюбленные не собираются. Однако недавно Екатерина спровоцировала слухи о помолвке с Ярославом. Она показала роскошное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Возможно, это украшение SHAMAN подарил невесте на помолвку, пишет kp.ru.