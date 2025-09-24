Мизулина показала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце

Певец SHAMAN, он же Ярослав Дронов, и Екатерина Мизулина еще в марте перестали скрывать свои отношения. Артист знаком с родителями своей возлюбленной. Как говорила Мизулина, Ярослав даже общается с ее мамой и отцом без нее. Они приняли музыканта в семью, одобрив выбор дочери.
Мизулина показала помолвочное кольцо
Пару постоянно спрашивают о том, когда же будет свадьба. И сам SHAMAN намекал, что готов жениться на Мизулиной. Но спешит с этим влюбленные не собираются. Однако недавно Екатерина спровоцировала слухи о помолвке с Ярославом. Она показала роскошное кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Возможно, это украшение SHAMAN подарил невесте на помолвку, пишет kp.ru.
Екатерина Мизулина показала помолвочное кольцо с роскошным бриллиантом. Фото: Борис Кудрявов / "КП"
33-летний Ярослав вместе с 41-летней Мизулиной появился на премьере фильма "Август" в кинотеатре "Октябрь". Влюбленные держались за руки и улыбались другим гостям на премьерном показе. Екатерина покрасовалась на мероприятии в облегающем вишневом платье. Ее образ дополнили украшения и алый маникюр.
Однако внимание присутствующий привлекло то, что Мизулина не стала скрывать заветное колечко с массивным камнем. Кстати, о своих чувствах к Екатерине SHAMAN заявил на одном из концертов, когда подарил возлюбленной букет цветов.
"Екатерина, все гадали, все не видели, что же между нами. Официально заявляю при всех, что мы пара, мы встречаемся и мы вместе. Екатерина, что ты на это скажешь?" — обратился к Мизулиной SHAMAN.
С тех пор пара неразлучна. Ко всему прочему, SHAMAN'y выпала честь представлять Россию на конкурсе "Интервидение". Правда, он попросил жюри не оценивать его выступление и тем самым фактически сразу отказался от победы. Это расстроило автора песни SHAMAN'a Максима Фадеева. Зато Сергей Соседов посчитал, что певец все сделал правильно. Он дал возможность другим участникам показать себя.
