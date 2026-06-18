Сбежавшая из больницы Ольга Бузова вышла на связь: «Меня не сломить и не сломать»

По словам Бузовой, она не могла отказаться от концерта, так как на сцену должны были выйти сотни детей из разных регионов страны и стран СНГ. Юные артисты несколько месяцев готовили номера под ее песни, и певица не захотела их подводить. Врачи запрещали ей покидать клинику, но Ольга взяла ответственность на себя и отправилась на выступление.

«Пишу уже из палаты, когда благополучно вернулась обратно. Но я не могла подвести сотни детей со всей страны и СНГ, которые готовили несколько месяцев танцевальные номера под мои песни. Несмотря на запрет врачей, я под свою ответственность поехала выступать в Государственном Кремлевском дворце. Я не смогла подвести детей. Я выступила, несмотря ни на что! Меня не сломить и не сломать», — написала Ольга в своем блоге.

Напомним, Ольга Бузова была госпитализирована после падения в душе. Врачи запрещали ей любые физические нагрузки и передвижения. Однако певица решила, что важность мероприятия превышает медицинские предписания. Сейчас она вернулась в палату и продолжает лечение.

Ранее Бузова рассказывала, что восстановление идет тяжело, она испытывает сильные боли и с трудом справляется с последствиями травмы. Поклонники поддержали артистку, отметив ее преданность делу и любовь к зрителям.

Также многие вспомнили, что в прошлом году она в подобной ситуации также пренебрегла советами врачей ради концерта. Сама Ольга поблагодарила всех за поддержку и пообещала вернуться к полноценной работе, как только позволит здоровье. Пока она намерена следовать рекомендациям врачей и завершить курс лечения.

Ольга Бузова — российская телеведущая, певица и актриса. Она стала известной благодаря участию и ведению реалити-шоу «Дом-2». В последние годы активно строит музыкальную карьеру, несмотря на критику со стороны профессионалов. В мае 2026 года Ольга получила серьезную травму в результате падения в душе, ее госпитализировали и провели операцию.

Состояние певицы оценивалось как сложное, она жаловалась на сильные боли. Однако, несмотря на это, артистка продолжает появляться на публичных мероприятиях. Ее решение выступить в Кремле вызвало неоднозначную реакцию в Сети: одни восхитились ее силой духа, другие раскритиковали за безрассудство и пренебрежение здоровьем.