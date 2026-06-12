Вся в крови в машине скорой помощи: что случилось с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Ольга Бузова поделилась кадрами, которые сделала в машине скорой помощи, лежа на носилках.

Утро у телеведущей Ольги Бузовой выдалось совсем не бодрое: 40‑летняя звезда повредила колено, и врачам пришлось срочно везти ее в больницу! Судя по всему, Ольга не может передвигаться самостоятельно. В кадре видно, что теледива лежит на носилках.

Медики примчались быстро, оказали первую помощь — и вот уже Ольга в машине скорой. Прямо оттуда она успела выложить в свой блог кадры с места событий: на фото — нога в крови, вид не для слабонервных. Но Бузова не из тех, кто паникует: все, что она написала под постом, — коротко и ясно.

«Вот такое утро», — гласит надпись под фото.

Смотреть на подобное слабакам не рекомендуется.

Ольга Бузова показала свою окровавленную ногу. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Напомним, ранее сообщалось, что Ольга Бузова получила травму у себя дома. Накануне она прилетела со съемок в Доминикане и тут же угодила в неприятную историю. Бузова поскользнулась в ванной и разбила ногу так сильно, что пришлось вызывать скорую помощь.

Давайте пожелаем Ольге Бузовой скорейшего выздоровления! Оставляйте свои добрые слова в адрес Ольги в комментариях.

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