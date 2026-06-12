Вся в крови в машине скорой помощи: что случилось с Ольгой Бузовой

Утро у телеведущей Ольги Бузовой выдалось совсем не бодрое: 40‑летняя звезда повредила колено, и врачам пришлось срочно везти ее в больницу! Судя по всему, Ольга не может передвигаться самостоятельно. В кадре видно, что теледива лежит на носилках.

Медики примчались быстро, оказали первую помощь — и вот уже Ольга в машине скорой. Прямо оттуда она успела выложить в свой блог кадры с места событий: на фото — нога в крови, вид не для слабонервных. Но Бузова не из тех, кто паникует: все, что она написала под постом, — коротко и ясно.

«Вот такое утро», — гласит надпись под фото.

Смотреть на подобное слабакам не рекомендуется.