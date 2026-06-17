«Не могу передвигаться»: Ольга Бузова поделилась тревожными новостями из больницы

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась тревожными новостями из клиники, куда попала в минувшие выходные. Звезда сообщила, что ее выписка из больницы в ближайшее время не планируется — артистка получила серьезную травму и будет вынуждена оставаться под наблюдением врачей еще долгое время. Причина — рассеченное колено с глубокой раной. Медики пока не делают даже ориентировочных прогнозов по поводу сроков выздоровления Ольги.

«Очень ждала конкретики от лечащих врачей. Но к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления», — поделилась Бузова в личном блоге.

Из‑за случившегося весь рабочий график теледивы Бузовой оказался нарушен. В настоящий момент артистка не способна передвигаться самостоятельно, что существенно ограничивает ее повседневную активность и вынуждает отложить все запланированные мероприятия.