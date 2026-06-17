«Не могу передвигаться»: Ольга Бузова поделилась тревожными новостями из больницы

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась тревожными новостями из клиники, куда попала в минувшие выходные. Звезда сообщила, что ее выписка из больницы в ближайшее время не планируется — артистка получила серьезную травму и будет вынуждена оставаться под наблюдением врачей еще долгое время. Причина — рассеченное колено с глубокой раной. Медики пока не делают даже ориентировочных прогнозов по поводу сроков выздоровления Ольги.
«Очень ждала конкретики от лечащих врачей. Но к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления», — поделилась Бузова в личном блоге.
Из‑за случившегося весь рабочий график теледивы Бузовой оказался нарушен. В настоящий момент артистка не способна передвигаться самостоятельно, что существенно ограничивает ее повседневную активность и вынуждает отложить все запланированные мероприятия.
«Я до сих пор в больнице. О выписке не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», — добавила Ольга.
Ольга Бузова показала свою травмированную ногу. Фото: соцсети Ольги Бузовой
В своем обращении к поклонникам Оля предпочла не вдаваться в детали происшествия.
«Подробности писать не хочется, чтобы лишний раз не вызывать панику у вас и близких мне людей», — пояснила Бузова.
Подписчики активно поддерживают артистку в соцсетях: в комментариях они желают ей скорейшего выздоровления, терпения и сил для восстановления. Многие отмечают, что главное сейчас — здоровье, и призывают Олю сосредоточиться на лечении, не переживая о рабочих делах. Фанаты также выражают надежду, что врачи подберут эффективную терапию, и вскоре состояние певицы улучшится.
Напомним, Ольга Бузова получила травму ноги, неудачно упав в ванной у себя дома. В тот момент Ольга только вернулась со съемок в Доминикане. У нее был сложный и долгий перелет. Возможно, свою роль сыграли усталость и переутомление.
Травма оказалась настолько сильной, что врачи приняли решение немедленно прооперировать Бузову. И уже несколько дней не отпускают ее из клиники домой.