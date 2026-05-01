Саша Черно обвинила хейтеров в потере сына: «Стали названивать в опеку»

Мальчика, страдающего эпилепсией, передали отцу — Иосифу Оганесяну. Сама звезда не отрицает своей доли ответственности, но уверена, что к инциденту привели целенаправленные действия недоброжелателей.

По имеющейся информации, сотрудники опеки и полиции прибыли в квартиру к Черно после того, как она напилась и заснула, оставив, по некоторым данным, входную дверь открытой. Мальчик остался без присмотра. Иосиф Оганесян в тот момент находился в Санкт-Петербурге, ему пришлось экстренно вылететь в Москву. Сейчас Стефан живет с отцом.

Саша Черно объяснила произошедшее иначе. По ее словам, она рассталась с возлюбленным, на нервной почве выпила, но сразу же вызвала няню, чтобы та присмотрела за ребенком. Однако няня и подруга, которая должна была ее подменить, разминулись. Этим моментом и воспользовались хейтеры.

«Мои антики стали названивать в опеку, долбить, так и получилось, что приехала полиция, ПДН», — написала блогер в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что травля длится уже несколько лет.

«Последняя ситуация была просто сюр, когда уже преследования перешли в реальную жизнь и в мою квартиру. Меня очень сильно подставили! Подкараулили и в то утро, забрали ребенка», — заявила Черно.

Она также признала, что ей лучше полностью отказаться от алкоголя. Бывшая участница «Дома-2» заверила, что после произошедшего больше не будет публиковать подробности личной жизни и кадры с сыном, чтобы обезопасить себя и его.

Конфликт между бывшими супругами длится не первый год. Иосиф Оганесян регулярно обвиняет экс-жену в том, что она оставляет больного ребенка без присмотра, гуляет по ночам и употребляет алкоголь. Ранее Саша Черно в прямых эфирах признавалась:

«Я просто сама по себе алкашка. Окей, да, я бухаю. Это факт».

У Стефана диагностирована тяжелая форма эпилепсии и задержка речевого развития. Несколько месяцев назад мальчик уже попадал в реанимацию, и тогда именно отец находился с ним в больнице.

Оганесян, в свою очередь, грозит лишить бывшую жену родительских прав. Сам он недавно выложил в сеть интимные подробности ухода за ребенком, что вызвало новую волну критики в адрес обоих родителей.