У спящей Саши Черно из «Дома-2» органы опеки забрали сына

Экс-звезду реалити-шоу «Дом-2» Сашу Черно не раз упрекали в плохом уходе за сыном Стефаном. Блогер признает, что злоупотребляет алкоголем, но настаивает, что любит ребенка.

У мальчика серьезные проблемы со здоровьем: задержка речи, алалия, подозрения на аутизм и эпилепсия с приступами, не раз приводившими к реанимации и коме. Несмотря на это, звезда «Дома-2» не меняла образ жизни

Но, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В нашем случае, женщина, однако это не меняет сути. Недавно органы опеки изъяли ребенка у молодой матери.

Как органы опеки забрали сына у Саши Черно

Как рассказала Саша, сотрудники ведомства пришли, когда она спала. Не успев осознать ситуацию, она позвонила бывшему мужу. Иосиф Оганесян прервал отдых в Санкт-Петербурге и срочно вылетел в Москву за сыном.

Иосиф Оганесян поделился в блоге, что те три часа, пока его сын находился в отделении полиции, показались ему бесконечными. Мысли путались, а внутри все сжималось от тревоги.

Где сейчас находится юный Стефан

Сейчас, по его словам, с ребенком все в порядке. Он находится рядом с надежным человеком, и это главное. Сам же Оганесян в это время вылетел в Москву.

Он также сообщил, что Саша пообещала ему бросить пить, но он ей не верит. Иосиф намерен предпринять все возможные шаги, чтобы лишить бывшую супругу родительских прав.

