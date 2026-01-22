Саша Черно из "Дома-2" — об особенностях развития сына: "Не во мне дело"

Бывшие участники "Дома-2" и экс-супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян пришли на шоу "Пусть говорят". Родители пытаются оправдаться за тяжелое состояние своего сына Стефана. Из-за проблем со здоровьем ребенка, которые не решаются, мальчика могут забрать из семьи.

Диагноз сына и генетическая поломка

Говоря о здоровье Стефана, Саша Черно отдельно подчеркнула, что болезнь сына не связана с ее образом жизни или неправильным поведением во время беременности. Она ссылается на результаты обследований.

"Уже выявлена история о том, что у нас генетическая поломка. Не во мне дело. Генетическая поломка, к сожалению, может произойти с любым человеком. В этом нет моей вины", — заявила Черно.

По словам Александры, у малыша редкий и сложный диагноз. Именно это стало причиной ее решения оформить инвалидность, чтобы у ребенка была возможность получать все положенные меры поддержки и лечение.

Отец берет вину за реанимацию на себя

Если Саша Черно говорит, что в происходящем нет ее вины, то отец, напротив, себя не оправдывает. Иосиф Оганесян признает, что сейчас ребенок оказался в реанимации из-за его же решений. Он объяснил, что настоял на изменении терапии и отказе от части препаратов, которые давали сильную побочку.

"Это ошибка произошла, потому что я безумно люблю сына. Каждый раз, когда я вижу его откаты по здоровью… Как отец я не могу этого допустить", — честно говорит он.

По словам Оганесяна, после последней выписки он особенно активно обсуждал с врачами возможность перестроить схему лечения. Он считает, что информация о генетике могла бы повлиять на выбор лекарств и избежать тяжелых последствий для ребенка.

Мнение врача

Лечащий врач мальчика, логопед-дефектолог Илона Козина, наблюдает Стефана и близко знакома с семьей. Она положительно отзывается о родителях и их участии в жизни сына.

"Я наблюдала Стефана, общалась с этой семьей. У них очень мирные отношения, меня хорошо встречали, мы мирно беседовали. Я считаю, что Александра и Иосиф много делают для своего сына", — отметила Илона Козина.

По ее словам, несмотря на тяжелый диагноз и сильнодействующие препараты, состояние ребенка постепенно меняется в лучшую сторону. Илону Козину пугают разговоры о возможном детском доме для мальчика. Она считает, что Стефана ни в коем случае нельзя лишать родителей.

У Стефана сейчас сразу несколько сложных диагнозов. Малыш отстает в развитии от своих сверстников. В декабре Стефан попал в реанимацию. Саша тогда рассказывала, что ее сын находится "в вакуумном состоянии".