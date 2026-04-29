Самойлова раскрыла свое отношение к Джигану: «Избавились от обидчика»

Блогер Оксана Самойлова два раза отметила свой день рождения. Первый раз – 27 апреля. В этот же день родилась и ее дочь Майя. Девочке исполнилось девять лет.

День рождения Оксаны Самойловой с Джиганом

На праздник пришел и Джиган, который просто не мог не поздравить ребенка. Он поздравил дочь и в Интернете, правда, не стал адресовывать теплые слова в соцсетях уже бывшей жене.

Поэтому вполне логично, что 28 апреля Оксана решила отметить свои 38 лет без экс-супруга, в очень узком кругу родных и близких. И самой дорогой гостьей на этом празднике, конечно, стала ее мама Евгения Николаена.

И без него…

Женщина обратилась к собравшимся с проникновенной речью. Она призналась, что бесконечно и трепетно любит свою дочь, до дрожи. И мол, не может спокойно дышать, когда ту кто-то обижает.

Евгения Николаевна выразила искреннюю благодарность всем присутствующим, назвав их теми, кто действительно готов поддержать Оксану в трудный период ее жизни.

Особенно ее тронуло, как гости начали сдвигать столы, чтобы оказаться за одним большим столом, а не сидеть разрозненно.

«Спасибо вам огромное за поддержку моей дочери», — завершила свою речь она.

В ответ Оксана, судя по всему, с намеком в адрес бывшего супруга, произнесла: «Мы избавились от обидчика».

Возможно, это было сказано в шутку. Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

А как вы думаете, можно ли было еще спасти семью Оксаны Самойловой и Джигана? Пишите в комментариях!