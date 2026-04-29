Самойлова 2 раза отметила 38 лет: с Джиганом, большим тортом и в прозрачном платье

27 апреля в семье Оксаны Самойловой было сразу два повода для радости. Младшей дочери Майе исполнилось 9 лет, а самой Оксане — 38.

Джиган и Оксана Самойлова объединились ради дочери

Несмотря на развод, бывшие супруги объединились ради ребенка и провели семейный праздник вместе.

В социальных сетях они публиковали поздравления для дочери, а по опубликованным кадрам было видно, что все находились в одном доме. Джиган тепло поздравил Майю, посвятив ей теплые слова, однако бывшую жену в этот день отдельно не упомянул.

А на следующий день Оксана Самойлова пригласила только самых близких людей

Зато уже на следующий день, 28 апреля, Самойлова организовала собственный закрытый вечер — без лишнего шума и большого количества гостей. Судя по кадрам, торжество получилось камерным и очень личным.

Специально для этого вечера Оксана выбрала максимально короткое прозрачное платье, больше напоминающее ночную комбинацию. Кто-то в комментариях в Интернете даже намекнул, что такие наряды хороших для страстных ночей любви, но никак не для камерного праздника.

Однако Оксане Самойловой вряд ли есть дело до подобного мнения.

Фишкой дня рождения стал и роскошный трехъярусный торт с несколькими свечами. Ведь Оксана Самойлова – женщина без возраста.