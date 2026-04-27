Джиган поздравил дочь с днем рождения, но Оксану проигнорировал

Самойлова отмечает свой 38-й день рождения. В этот же день празднует день рождения и ее дочь Майя. Однако публичное поздравление от мужа, рэпера Джигана, получила только девочка.

Утро именинницы началось с приятного сюрприза. Семья Самойловой устроила для нее настоящую цветочную феерию. Гостиную дома заполнили десятки белых воздушных шаров и шикарные букеты из белых роз, пионов и гортензий. Сама Оксана опубликовала видео в соцсетях, где показала роскошное убранство.

Однако внимание поклонников привлекло совсем другое. Несмотря на то, что рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко), с которым Оксана официально не разведена (брак был заключен в 2012 году), находился дома и участвовал в семейном торжестве, в его микроблоге не нашлось слов для жены.

В своих социальных сетях Джиган опубликовал трогательное поздравление. Но адресовано оно было только их общей дочери Майе, которой в этот день исполнилось 8 лет (по данным открытых источников, дочь родилась в 2018 году. — Прим. ред.).

«С днем рождения, доченька. Люблю тебя очень сильно. Будь счастлива и здорова», — написал рэпер, выложив совместное фото с девочкой.

Ни одного упоминания о дне рождения Оксаны в его аккаунтах пока нет.

Напомним, осенью 2025 года Оксана Самойлова подала на развод, и процесс сопровождался громкими заявлениями обеих сторон в СМИ и соцсетях. Пара воспитывает четырех детей: дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Несмотря на конфликт, Джиган продолжает жить в их совместном доме, и на детских праздниках они появляются вместе.