Самойлова ответила критикам «голого» наряда: «Не сливайте свою жизнь»

Однако модель не стала оправдываться, а призвала поклонников не обращать внимания на чужое мнение. В своих соцсетях Самойлова опубликовала пост, в котором посоветовала подписчикам жить своей жизнью, а не оглядываться на окружающих.

«Не сливайте свою жизнь на чужое мнение — они подумают о вас 1,5 минуты и пойдут жить свою жизнь, а вы будете строить свою из ожиданий других людей!» — написала Оксана.

Она также добавила, что теперь, будучи свободной женщиной после развода, позволяет себе все, что хочет. «Делайте то, что делает вас счастливее», — призвала блогер.

Блогер Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) расторгли брак 1 апреля 2026 года. Их семейный союз продлился 17 лет. За это время у пары родилось четверо наследников.

День рождения младшей дочери Майи выпадает на 27 апреля. На протяжении последних девяти лет этот праздник отмечали вместе с днем рождения самой Самойловой.

В текущем году Оксана сначала отправилась с детьми в парк аттракционов и кафе, затем передала их бывшему супругу, а сама уехала на взрослое торжество в ресторан. Там она была замечена в черном мини-платье — женщина веселилась в компании приятелей и даже танцевала прямо на столе.

Именно после волны недовольства по поводу ее откровенного выхода и поведения Самойлова и сделала громкое заявление.

Ранее знаменитость уже говорила, что больше не намерена вступать в брак и планирует целиком сосредоточиться на воспитании детей и собственной карьере.