Джиган забрал детей после вечеринки Самойловой в ресторане

С утра многодетная мать отправилась вместе с детьми и бывшим мужем в парк развлечений «Остров мечты». По словам Самойловой, сама дочь отказалась от шумной вечеринки в пользу каруселей в кругу семьи. Затем компания поехала в кафе есть пирожные.

Позднее 38-летняя блогер передала детей отцу, а сама отправилась на взрослую часть торжества — в ресторан. Там она появилась в черном мини-платье, туфлях на шпильке и даже танцевала на столе с белой скатертью, как в молодости. При этом в сетях тут же начали сравнивать ее с Настей Ивлеевой, которая в 2019 году устроила голую вечеринку, стоившая ей карьеры.

Бывший супруг экс-супруги в это время вел себя образцово. 14 апреля на гала-ужине премии «Муз-ТВ» они, кстати, виделись: Оксана появилась на мероприятии тогда, когда ее бывший муж ушел. А в день рождения Майи Джиган забрал детей и увез их отдыхать на юг, проявляя себя как ответственный отец.

На фоне праздника поклонники заметили главное: на кадрах не было 14-летней Ариелы. Подросток уже давно заявляла, что не хочет появляться в соцсетях родителей. Однако до недавнего времени она периодически попадала в общие фото и видео. Сейчас девочка совсем исчезла.

Ариела переживает непростой переходный возраст. Ранее она сбрила брови, а после развода родителей полностью прекратила общение с отцом.