Оксана Самойлова получила на день рождения сумку Hermes за 3 млн с пачкой денег

Именинница не стала раскрывать, кто именно преподнес ей такой щедрый презент. Поклонники строят предположения: возможно, это был бывший супруг блогера — рэпер Джиган, с которым Самойлова официально развелась 1 апреля 2026 года.

Торжество прошло в два этапа. Днем 27 апреля Самойлова вместе с Джиганом и детьми отмечала 9-летие дочери Майи — у них общий праздник, который они уже девятый год подряд проводят вместе. Семья отправилась в парк развлечений «Остров мечты», а затем в ресторан. Джиган публично поздравил дочь, но бывшую супругу в этот раз отдельно не упомянул.

Вечером 28 апреля Самойлова устроила уже собственное торжество — в кругу самых близких друзей и родственников, включая мать Евгению Николаевну. Для камерного вечера блогер выбрала откровенный образ: черное полупрозрачное мини-платье в бельевом стиле, чулки с подвязками и туфли на шпильке.

Мама именинницы в трогательной речи поблагодарила гостей за поддержку «в нелегкий период жизни» дочери. А Сама Самойлова со слезами ответила:

«Мы избавились от обидчика».

Фанаты расценили эту фразу как прямой намек на бывшего мужа.

Напомним, пара рассталась после 17 лет брака. Бракоразводный процесс сопровождался имущественными спорами — Джиган пытался оспорить брачный договор, по которому все совместно нажитое имущество отходило жене. Однако стороны заключили мировое соглашение: загородный дом остался рэперу, Оксана получила две квартиры в Москве и компенсацию. Сама блогер признавалась, что после развода ей пришлось заново выстраивать жизнь в новом статусе.