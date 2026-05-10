Сабуров не смог сдать тест по русскому языку для получения документов в России

По словам комика, он пытался легализовать свое положение в России, в первую очередь, для урегулирования вопросов с налоговой службой.

«Я пытался получить официальные документы в России… в основном я делал это для налоговой», — пояснил шоумен.

Сабуров отметил, что в целом поддерживает миграционную политику РФ.

Одним из обязательных условий для получения документов была сдача теста на знание русского языка. К прохождению испытания комик подошел основательно — решил сдавать экзамен вместе со своей супругой, сидя с ней за одной партой.

Однако результат оказался неожиданным.

«Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — с сожалением признался артист.

Во время концерта Нурлан Сабуров несколько раз обращался к публике с просьбой не вести видеосъемку его пассажей. Он пояснил, что опасается, что отдельные фразы и шутки могут быть вырваны из контекста и неправильно поняты.

Нурлан Сабуров — популярный стендап-комик и шоумен родом из Казахстана, получивший широкую известность в России как ведущий и участник юмористического шоу «Что было дальше?». В 2025 году ему было запрещено въезжать в Российскую Федерацию, по данным СМИ, сроком на 50 лет.

Ранее комик в шутку рассказывал, что ему предлагали занять пост мэра его родного города Степногорска, однако сам он считает, что ставить комика на пост политического руководителя — плохая идея. В том же интервью он пошутил, что если бы все же стал градоначальником, то назначил бы на ключевые должности своих друзей.