Как живет Нурлан Сабуров сегодня: лишился дома за 115 миллионов рублей и за сколько выступает в Азии

Супруга комика Нурлана Сабурова, в отношении которого действует 50-летний запрет на въезд в Россию, начала закрывать свой бизнес. Как сообщает сайт MSK1.RU, 16 марта Диана Сабурова инициировала ликвидацию компании "ДС Ритейл".
Как жена Нурлана Сабурова прощается с имуществом
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, эта фирма специализируется на торговле продуктами питания, напитками и табачной продукцией. Она была создана в 2025 году и по итогам первого года работы увеличила активы до миллиона рублей.
У самого Нурлана Сабурова в России есть компания "Сабр продакшн", основанная в апреле 2025 года. Официально она занимается кинопроизводством, созданием видеоконтента и телепрограмм. Вероятно, компания также участвовала в концертной деятельности.
Генеральным директором фирмы является Сергей Бушев. Через его ИП осуществляется продажа мерча комика: футболок, худи, кепок и другой продукции.
Компания применяет упрощенную систему налогообложения, однако по состоянию на конец 2025 года у нее образовалась задолженность в размере 18,5 тысячи рублей. Данных о начале ликвидации "Сабр продакшн" в ЕГРЮЛ не поступало.
Диана Сабурова. Фото: соцсети
Что остается в собственности комика
В собственности Нурлана Сабурова в России остаются загородный дом в Подмосковье стоимостью 115 миллионов рублей и земельный участок в жилом комплексе "Новорижский". Также артисту приписывают владение двумя премиальными автомобилями: Mercedes G-Class 2018 года выпуска и Cadillac Escalade 2021 года.
Напомним, 6 февраля артисту запретили въезд в Россию на 50 лет после задержания в аэропорту Внуково. По официальной информации, такое решение было принято по соображениям национальной безопасности.
В числе причин также называют нарушение миграционного законодательства. Ранее, в мае 2025 года, комик уже попадал в аналогичную ситуацию — его задерживали в аэропорту Шереметьево за несоблюдение миграционных правил.
Его супруга Диана, которая пока остается в России с двумя детьми, лишь раз прокомментировала депортацию мужа. В своем Telegram-канале она выразила благодарность фанатам за поддержку и адресовала слова тем, кто негативно высказывается о ситуации.
"Всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет (спасибо), развлекайтесь! Как сказал мой друг: не такие метели в *** (лицо) летели. Всем добра!" — написала Сабурова.
Как Нурлан Сабуров живет в Алматы
После депортации Нурлан Сабуров отказался улетать в Арабские Эмираты под конвоем. Вместо этого он улетел бизнес-классом в Алматы. Конечно, с голоду Сабуров в южной столице Казахстана не помрет.
Благодаря активной карьерной деятельности Сабуров обеспечил себе солидный финансовый запас. На пике популярности он совмещал аншлаговые концерты, частные заказы и участие в теле- и онлайн-шоу, выступая по 10 раз за месяц. Эти доходы, по всей видимости, позволили ему сделать сбережения за рубежом, которых хватит на ближайшее будущее.
Нурлан Сабуров с женой Дианой. Фото: соцсети
Сейчас, судя по информации официального сайта, у него и запланированы выступления за рубежом. Так, в марте он выступит в Пхукете. Билеты на концерт комика стоят от 8 000 до 20 000 рублей.
В апреле его ждут в Гуанчжоу, Шанхае, Пекине, Бишкеке и Улан-Баторе.
И что странно, на официальном сайте комика есть информация, что он должен выступить в Алметьевске, Анапе, Биробиджане, Благовещенске, Владивостоке, Геленджике, Владимире и других российских регионах. Рядом с каждым городом находится сноска: -"Узнать о старте продаж".
Как такое возможно, учитывая 50-летний запрет юмориста на въезд в Россию, понять решительно трудно. Возможно, помощники Сабурова не обновляли официальный сайт. Либо комик еще действительно на что-то надеется…
А что вы думаете о судьбе Нурлана Сабурова? Делитесь в комментариях!