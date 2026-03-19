Как живет Нурлан Сабуров сегодня: лишился дома за 115 миллионов рублей и за сколько выступает в Азии

Супруга комика Нурлана Сабурова, в отношении которого действует 50-летний запрет на въезд в Россию, начала закрывать свой бизнес. Как сообщает сайт MSK1.RU, 16 марта Диана Сабурова инициировала ликвидацию компании "ДС Ритейл".

Как жена Нурлана Сабурова прощается с имуществом

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, эта фирма специализируется на торговле продуктами питания, напитками и табачной продукцией. Она была создана в 2025 году и по итогам первого года работы увеличила активы до миллиона рублей.

У самого Нурлана Сабурова в России есть компания "Сабр продакшн", основанная в апреле 2025 года. Официально она занимается кинопроизводством, созданием видеоконтента и телепрограмм. Вероятно, компания также участвовала в концертной деятельности.

Генеральным директором фирмы является Сергей Бушев. Через его ИП осуществляется продажа мерча комика: футболок, худи, кепок и другой продукции.

Компания применяет упрощенную систему налогообложения, однако по состоянию на конец 2025 года у нее образовалась задолженность в размере 18,5 тысячи рублей. Данных о начале ликвидации "Сабр продакшн" в ЕГРЮЛ не поступало.