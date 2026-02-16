Спецслужбы Казахстана начали проверку в отношении Нурлана Сабурова - что ему грозит

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит проверку в отношении стендап-комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщили "РИА Новости" в самом ведомстве.

КНБ проверяет Нурлана Сабурова

Там подтвердили, что в отношении комика осуществляются проверочные мероприятия. Какая именно статья может быть инкриминирована, пока не разглашается. Эту информацию обещают раскрыть только по завершении проверки.

Что могло стать поводом для проверки комика

Ранее, 30 января, Сабурову был запрещен въезд на территорию России сроком на 50 лет. Как пояснили правоохранительные органы, такое решение было принято для защиты национальной безопасности, обеспечения правопорядка и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Поводом для нынешней проверки стало заявление казахстанского активиста Марата Турымбетова в Генпрокуратуру. Он утверждает, что летом 2025 года Сабуров передал десять мотоциклов российским военнослужащим в зоне специальной военной операции.

По мнению активиста, эти действия можно расценить как "финансирование и обеспечение наемничества". За такое преступление законодательство Казахстана предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Сейчас комик живет в Алматы. Туда он улетел бизнес-классом после того, как его депортировали из России. В Москве пока остается его жена Диана и двое детей.

Меж тем график Нурлана Сабурова расписан до апреля. Так, в этом месяце его ждут поездки в Гуанчжоу и Шанхай!

А что вы думаете об этой ситуации? Делитесь в комментариях!