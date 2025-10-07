С кольцом на пальце: шеф-повар Ивлев после развода с женой вышел в свет

Известный шеф-повар Константин Ивлев после заявлений о разводе предстал на публике. Поклонники заметили, что безымянный палец его руки украшает колечко. Неужели Ивлев уже успел жениться?
Где отметился Константин Ивлев после развода?
Константин Ивлев в личном блоге сообщил, что посетил культурное мероприятие. Он отметился на мюзикле Басты 'Любовь без памяти'. Шеф-повар дал понять, что остался в восторге.
"Тексты песен — просто сумасшедшие. А аранжировки — вне всяких похвал! Музыка очень круто переплетена с сюжетом. Получил большое удовольствие", — написал Ивлев.
Публикацию он сопроводил собственными снимками. На них Константин Ивлев позирует в одиночестве. Неужели ему никто не составил компанию на мюзикле? Или же он просто решил не показывать своих спутников или спутницу?
Что заметили поклонники Ивлева
От внимательных глаз подписчиков Константина Ивлева не укрылось два обстоятельства. Первое: он заметно постройнел за последнее время. Второе: на безымянном пальце Ивлева красовалось колечко, очень похожее на обручальное.
Не снимает после развода с Лерой Куденковой? Или же уже успел жениться вновь? Словом, сплошные загадки.
Лера Куденкова и Константин Ивлев. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Что произошло в семье Констатина Ивлева и его жены Леры Куденковой
Константин Ивлев и его жена Лера Куденкова разводятся. Об этом в личном блоге сообщила Куденкова. Причины расставания пара не комментирует.
Пара поженилась в 2021 году, у Леры и Константина есть маленькая дочка Ника. Куденкова моложе Ивлева на девятнадцать лет. Поговаривают, что шеф-повар нашел себе более молодую и красивую пассию.
До Леры Куденковой Ивлев был женат. Его первую супругу звали Марией, вместе они прожили больше двадцати лет. Пара рассталась в 2020 году.
По словам Марии, это произошло из-за измен мужа. В этом браке на свет появились двое детей — сын Матвей и дочь Маруся. Первая жена Ивлева уверяет, что тот не платит алименты на несовершеннолетнюю дочь.
