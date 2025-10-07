С кольцом на пальце: шеф-повар Ивлев после развода с женой вышел в свет

Известный шеф-повар Константин Ивлев после заявлений о разводе предстал на публике. Поклонники заметили, что безымянный палец его руки украшает колечко. Неужели Ивлев уже успел жениться?

Где отметился Константин Ивлев после развода?

Константин Ивлев в личном блоге сообщил, что посетил культурное мероприятие. Он отметился на мюзикле Басты 'Любовь без памяти'. Шеф-повар дал понять, что остался в восторге.

"Тексты песен — просто сумасшедшие. А аранжировки — вне всяких похвал! Музыка очень круто переплетена с сюжетом. Получил большое удовольствие", — написал Ивлев.

Публикацию он сопроводил собственными снимками. На них Константин Ивлев позирует в одиночестве. Неужели ему никто не составил компанию на мюзикле? Или же он просто решил не показывать своих спутников или спутницу?

Что заметили поклонники Ивлева

От внимательных глаз подписчиков Константина Ивлева не укрылось два обстоятельства. Первое: он заметно постройнел за последнее время. Второе: на безымянном пальце Ивлева красовалось колечко, очень похожее на обручальное.

Не снимает после развода с Лерой Куденковой? Или же уже успел жениться вновь? Словом, сплошные загадки.