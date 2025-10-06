Почему Константин Ивлев разводится с молодой женой: "Взял тарелку вместе с омлетом и выкинул в ведро"

Череда звездных разводов продолжается. На этот раз о расставании с мужем сообщила Валерия Куденкова — жена известного шеф-повара и ведущего Константина Ивлева.
"Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду", — написала она в соцсетях.
К сожалению, ничто не вечно под луной. А так красиво все начиналось…
И закончилось так, как теперь заканчивается в большинстве звездных браков и не только. Давайте попробуем разобраться почему!
Встреча Константина Ивлева с Валерием на Даниловском рынке
Первая встреча Константина Ивлева и его будущей жены произошла на Даниловском рынке. Шеф-повар обратил внимание на девушку, которая лакомилась черешней прямо с лотка. Ведущий пошутил, что есть немытую ягоду вредно для пищеварения, на что Куденкова заявила, что у нее крепкий иммунитет.
Потом Валерия с подругой сфотографировались на память с Ивлевым. Но телефон у девушки телеповар не взял. Весь день он не мог выкинуть ее из головы.
Вскоре Ивлев самостоятельно нашел телефон Леры, которая, к слову, оказалась на 19 лет младше его. Так началось их общение, которое впоследствии переросло в роман, а затем и в свадьбу. А уже весной 2022 года на свет появилась их дочь Ника.
Вмешательство бывшей жены
Однако нельзя не добавить, что в тот период Константин Ивлев еще был женат на Марии, с которой прожил 23 года. Пара воспитывала двух детей — Матвея (1999) и Марусю (2014).
Мария тяжело переживала развод с мужем. Вспоминала, как, по собственному признанию, 'вытирала ему сопли', когда ему было 23 года и его никто не знал. А соперницу называла эскортницей из Тамани, откуда Валерия родом.
Кстати, в июле этого года Мария публично заявила о задолженности Ивлева по алиментам. Общий размер его долга составил почти 19,5 млн рублей, из которых Константин погасил 11,2 млн.
Возможно, постоянное вмешательство жены в семейные и финансовые дела могло привести к трещине в отношениях Константина и Валерии. На этой почве в семье могли начаться конфликты. Не каждая жена выдержит того, чтобы из бюджета утекали миллионы. Пусть и на детей от первого брака.
Константин Ивлев с дочерью Никой. Фото: Global Look Press
Непростой характер Константина Ивлева
Многие знают, что у Константина Ивлева непростой характер. А о запущенных им в молодых поваров тарелках ходят легенды. Однажды Валерия вспомнила, как муж выбросил в помойку приготовленный ею омлет.
"Он молча встал, взял тарелку вместе с омлетом и выкинул в ведро, а потом спокойно вернулся и продолжил есть дальше. Я не удивилась этому, ведь уже видела, как Костя метает тарелки", — рассказывала Валерия в одном из своих интервью.
Константин Ивлев с женой. Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
При этом Ивлев рассуждал о том, что крепкая и гармоничная семья строится на умении заранее обсуждать все важные вопросы и договариваться. Яркий пример такого подхода — распределение обязанностей в их доме. Ивлев полностью отвечал за готовку, а Валерия занималась сервировкой, мытьем посуды и поддержанием чистоты на кухне.
А еще оба рассказывали, что в их паре действует важное правило: стоит кому-то одному сказать "стоп", как разговор сразу же переводится на другую тему. Это позволяет погасить конфликт в зародыше и не дать легкому разногласию перерасти в серьезную ссору. Но в этот раз, видимо, все оказалось слишком серьезно...
На мой взгляд, Валерия Куденкова не относится к числу робких девушек, которые будут во всем слушаться своего мужа. Судя по всему, у нее очень сильный характер. В одном из интервью Куденкова признавалась, что несколько лет назад сумела победить рак, пройдя семь курсов химиотерапии.
А если в браке живут две сильные личности, то бывает, что находит коса на камень...
Разница в возрасте
Разница в возрасте тоже могла сыграть свою роль. Все-таки супругов разделяет 19 лет — целое поколение. А это разные интересы, ритмы жизни, состояние здоровья. Это тот случай, когда ты хочешь смотреть телевизор до полночи, а любимый мужчина в десять часов вечера заявляет, что пора спать.
Возможные измены Константина Ивлева
После свадьбы с Валерией Константин Ивлев похудел на целых 30 кг. При росте 184 см прежний вес звездного повара составлял около 130 кг, что, безусловно, сказывалось на здоровье.
Валерия не заставляла мужа голодать, а научила его правильному питанию. Они разработали совместный рацион, включающий употребление хлеба только утром, умеренное потребление углеводов в течение дня, а также акцент на белки, клетчатку и зелень.
При этом, как отмечала сама Валерия, они не отказывали себе в любимых сладостях: тортах и конфетах. Но, конечно, ели их в ограниченном количестве.
Константин также добавил в свою жизнь спорт, начал активно заниматься плаванием. В общем, завидный жених! И не беда, что есть жена. Жена не стена, всегда можно подвинуться.
В кулуарах поговаривают, что Ивлев — любитель женской красоты. И вполне возможно, что мог увлечься другой женщиной. Это неудивительно, поскольку человек он страстный, темпераментный, напоминающий стихию.
Влюбиться в кого-то другого могла и сама Валерия. Пример Полины Дибровой показал, что и женщины время от времени ходят на сторону.
Впрочем, нам остается только предполагать, что стало причиной разрыва Константина Ивлева и его супруги. Ведь чужая семья — потемки.
А что вы думаете о причинах расставания Константина Ивлева и его жены? Делитесь в комментариях!