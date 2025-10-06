Почему Константин Ивлев разводится с молодой женой: "Взял тарелку вместе с омлетом и выкинул в ведро"

Череда звездных разводов продолжается. На этот раз о расставании с мужем сообщила Валерия Куденкова — жена известного шеф-повара и ведущего Константина Ивлева.

"Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду", — написала она в соцсетях.

К сожалению, ничто не вечно под луной. А так красиво все начиналось…

И закончилось так, как теперь заканчивается в большинстве звездных браков и не только. Давайте попробуем разобраться почему!

Встреча Константина Ивлева с Валерием на Даниловском рынке

Первая встреча Константина Ивлева и его будущей жены произошла на Даниловском рынке. Шеф-повар обратил внимание на девушку, которая лакомилась черешней прямо с лотка. Ведущий пошутил, что есть немытую ягоду вредно для пищеварения, на что Куденкова заявила, что у нее крепкий иммунитет.

Потом Валерия с подругой сфотографировались на память с Ивлевым. Но телефон у девушки телеповар не взял. Весь день он не мог выкинуть ее из головы.

Вскоре Ивлев самостоятельно нашел телефон Леры, которая, к слову, оказалась на 19 лет младше его. Так началось их общение, которое впоследствии переросло в роман, а затем и в свадьбу. А уже весной 2022 года на свет появилась их дочь Ника.

Вмешательство бывшей жены

Однако нельзя не добавить, что в тот период Константин Ивлев еще был женат на Марии, с которой прожил 23 года. Пара воспитывала двух детей — Матвея (1999) и Марусю (2014).

Мария тяжело переживала развод с мужем. Вспоминала, как, по собственному признанию, 'вытирала ему сопли', когда ему было 23 года и его никто не знал. А соперницу называла эскортницей из Тамани, откуда Валерия родом.

Кстати, в июле этого года Мария публично заявила о задолженности Ивлева по алиментам. Общий размер его долга составил почти 19,5 млн рублей, из которых Константин погасил 11,2 млн.

Возможно, постоянное вмешательство жены в семейные и финансовые дела могло привести к трещине в отношениях Константина и Валерии. На этой почве в семье могли начаться конфликты. Не каждая жена выдержит того, чтобы из бюджета утекали миллионы. Пусть и на детей от первого брака.