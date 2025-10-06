Сябитова о разводе Ивлева: "Молодая девочка, она — как ребенок. Ей палец покажи — уже смеется"

Роза Сябитова в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала причины развода шеф-повара Константина Ивлева и 33-летней Валерии Куденковой.

Почему Ивлев разводится с Куденковой

Сябитова уверена, что телеведущий разошелся с молодой женой, которой он старше на 19 лет, по весьма объективным причинам. И возможно, инициатором стала именно Валерия. Ведь она сама рассказала обо всем поклонникам. Пользователи Сети тут же предположили, что супруги могли рассориться из-за кого-то третьего.

Главная телесваха страны уверена, что Куденкова просто повзрослела в этих отношениях и ей захотелось чего-то нового. Это и привело пару к разводу.

"Причина расставания — она у всех разная. То, что все женятся на молодых, как по мне, вполне естественно. Почему? Проведя исследование в брачном агентстве и по героям в шоу "Давай поженимся", я пришла к выводу, что мужчины делают ставку на молодость. И это, собственно говоря, не про деньги. А чисто про женскую психологию. Хотелось бы посоветовать Ивлеву и Диброву в будущем входить в брак с равноценным партнером и по возрасту, и по материальному достатку. Но у мужчин есть свое видение. С партнером, с которым они на равных, с самодостаточной женщиной — с ней сложно. Ей нужно что-то доказывать, объяснять. Она будет защищать свои границы. А молодая девочка, она — как ребенок. Ей палец покажи — уже смеется. Ей не надо ничего доказывать. Все воспринимает за реальность, не напрягает. Мужчина выбирает легкость. При этом он понимает, что это может быть ненадолго. Разница в три поколения бывает. И там не надо ничего доказывать. Мужчина хочет быть на расслабоне в браке. Здесь естественный ход жизни. Возрастная женщина со своей харизмой остается одна. Мужчина выбирает молодых. В случае Ивлева стоит переживать разве что за детей. Но у нас уже целое поколение выросло с разведенными родителями, и для них это психологически не такой стресс. Уже не новость, что у женщин по четыре брака и дети от разных мужчин. Сейчас все с ног на голову. Я думаю, что Ивлев и Валерия — они оба хорошие. Но она выросла. Ей хочется чего-то другого. А мужчина свою потребность удовлетворил. Им двоим терпения и сил. Пусть разведутся по-человечески, урегулируют вопрос с недвижимостью и алиментами", — подметила Сябитова.

Что говорил Ивлев о жене

Шеф-повар не переставал восхищаться Валерией. Ее трудолюбием и тем, какой хозяйкой она стала в его доме. Якобы Куденкова отвечала всем требованиям взыскательного мужа. Известно, что Ивлев обладает весьма суровым нравом и любит, чтобы все было так, как ему нравится. Пользователи Сети не исключают, что Куденкова устала мириться с тяжелым характером мужа. И поэтому решилась на развод с ним.