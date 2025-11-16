Куда после развода уехал Дмитрий Дибров — теперь за границей?

Говорят, что шоумен Дмитрий Дибров тайно "сбежал" из России. Причиной стало скандальное видео, на котором был запечатлен мужчина, внешне очень похожий на телеведущего. Эти кадры облетели весь интернет, также их показали по ТВ. Однако сам шоумен никаких комментариев давать не стал. А его бывшая жена Полина Диброва заявила, что она "находится в принятии".

Что случилось с Дибровым

На видео мужчина в расстегнутых брюках запечатлен с некой девушкой, как позже отметили журналисты, там имел место быть крепкий алкоголь. Многие признали в этом человеке именитого телеведущего. Но сам Дмитрий вопросов о личном сторонится. Писали, что мужчина явно был в состоянии легкого подпития и вел себя достаточно странно. Что никак не вяжется с интеллигентным статусом Диброва.

Где сейчас Дибров

По информации Telegram-канала Mash, шоумен улетел на Бали. И теперь "отсиживается" после скандала на острове. Также некий источник сообщил журналистам, что свое 65-летие Дибров решил отметить за границей, а не в Москве. Сделал это Дмитрий тихо, так как "ушел в тень", скрывшись ото всех. Якобы шоумен надеется замять эту публичную историю, которая произошла еще летом. Так как она может отразиться на его корпоративах, работе на ТВ и заработках в целом.

Также говорится, что в Россию шоумен вернется только в конце ноября. Ранее Дмитрий также поскандалил с журналистами, которые намекнули ему на перемены в личной жизни и заговорили о возможной любовной связи. Сам телеведущий утверждал, что тяжело переживает развод и ни о каких отношениях не думает.

