Рудова – Бузовой: «Оправдываться ни перед кем не собираюсь»

Певица и телеведущая на днях перенесла серьезную операцию на колене — поскользнулась в душе у себя дома. Медикам пришлось наложить около 40 швов, так как плитка разбилась вдребезги, а осколки глубоко поранили ногу.

Сама Ольга уже успела дать отпор тем, кто обсуждает обстоятельства ее падения. Слухи о том, что певица могла быть нетрезва, она категорически отвергла:

«Оправдываться ни перед кем не собираюсь... Кто-то не поскальзывался из вас в душе?! Это может произойти и с трезвым, и с выпившим человеком. Но у меня в тот день были гастроли, я прилетела со съемок, я была абсолютно трезвой».

Впрочем, сама Бузова считает, что дело не только в ее неосторожности. По ее словам, плитка в ванной была уложена некачественно, и она намерена разбираться с рабочими, которые делали ремонт.

Наталья Рудова, комментируя историю коллеги на открытии бутика FABZPRO, призналась, что не понаслышке знает, как легко можно получить серьезную травму у себя дома. Актриса рассказала, что буквально полтора месяца назад сама едва не разбила голову в ванной.

«Такие страшные вещи могут спокойно случиться на ровном месте. Буквально недавно я случайно поскальзываюсь в ванной, цепляюсь ногой — и у меня адская гематома, уже месяца полтора не проходит пятно. Если бы я не зацепилась ногой, я бы башкой ударилась», — поделилась Рудова.

В апреле актриса даже публиковала в соцсетях снимок огромного синяка на ноге, шутливо подписав:

«Решила сделать тройное сальто в ванной! Не получилось! Писец, так только я могу» . Судя по всему, травма оказалась серьезнее, чем она думала изначально — гематома до сих пор не прошла.

Также актриса высказалась по поводу обсуждений, был ли алкоголь причиной происшествия с Бузовой. По словам Рудовой, эти слухи не имеют оснований. Ведение концертов и съемочные графики у звезд первого эшелона настолько плотные, что на спиртное просто не остается сил, а работа ведущего — колоссальный труд, который выматывает до предела.

С Натальей Рудовой и Ольгой Бузовой связывают давние приятельские отношения. В конце прошлого года актриса посещала шоу певицы «Под звуки поцелуев» и в интервью называла себя большой поклонницей творчества коллеги, отмечая ее невероятную работоспособность и талант коммуникации.

Слухи о возможном пристрастии Бузовой к спиртному возникают в СМИ не впервые. Ранее, в 2024 году, ее бывший возлюбленный Денис Лебедев, с которым она познакомилась в шоу «Замуж за Бузову», в интервью упоминал, что пара практически ежедневно выпивала вино, назвав это «проблемой» певицы. Однако применительно к дню получения травмы все коллеги и сама Ольга настаивают, что она была абсолютно трезва.

Сама Бузова сейчас находится в больнице под присмотром врачей. Планировавшийся концерт в Ростове-на-Дону пришлось перенести на август из-за невозможности передвигаться. Певица призналась, что отходила от наркоза тяжело и несколько раз падала в обморок. Самое страшное, по ее словам, уже позади, и сейчас она сосредоточена на восстановлении.