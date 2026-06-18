Кушанашвили высмеял жалобы Бузовой: «Да ты не знаешь, что такое адская боль»

Кушанашвили, комментируя публикации о состоянии певицы, назвал ее рассказы о боли преувеличенными и не соответствующими реальности. Он с сарказмом заметил, что Бузова способна превратить обычную травму в трагедию мирового масштаба.

«Из ноги сделать произведение Гоголя! Адская боль! Да ты не знаешь, что такое адская боль», — написал журналист в своем канале.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что перенесла операцию после падения в душе и сейчас испытывает сильные боли. Она делилась с подписчиками подробностями восстановления и жаловалась на тяжелое самочувствие.

Однако Кушанашвили, который сам проходил через серьезное лечение, счел ее слова преувеличенными.

Высказывание журналиста вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Часть поклонников Бузовой осудила Кушанашвили за насмешки, другие поддержали его мнение, отметив, что певица часто драматизирует события.

Примечательно, что сам журналист не раз сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем, что добавляет его словам веса. Ранее он проходил лечение от онкологии и неоднократно говорил, что настоящая боль — это не та, которую испытывают люди, вывихнувшие ногу.

Сама Бузова пока не отвечала на критику.