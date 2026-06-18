Ольге Бузовой наложили более 40 швов после падения в ванной

Медики наложили певице более 40 швов. Врачи настаивают на строгом соблюдении постельного режима и категорически запрещают Бузовой покидать больничную палату до полного восстановления.

Сама Ольга заявила, что теперь намерена соблюдать все предписания и не будет рисковать здоровьем.

Ранее артистка уже покидала клинику ради выступления в Кремле, что вызвало беспокойство у врачей. Однако теперь она признала, что восстановление требует дисциплины. Бузова пообещала, что больше не будет самовольно покидать стационар и сосредоточится на лечении.

Напомним, Ольга Бузова упала в ванной после возвращения из Доминиканы, где вела шоу «Звезды в джунглях». Травма оказалась серьезной, потребовалась операция. Певица продолжает находиться под наблюдением врачей.

В ближайшее время она не сможет выступать. Ее концерт в Ростове-на-Дону перенесен на август. Ольга также планировала масштабное шоу «Разрешаю себе» в октябре. Теперь его подготовка также может быть скорректирована.