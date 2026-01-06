Роман Товстик знал об изменах экс-жены Елены: "Начала приударять за каким-то триатлонистом"

Мария Эстер-Трубицына вновь напомнила о себе. Экс-любовница Романа Товстика рассказала неприглядную правду о его бывшей жене и матери шестерых детей Елене. Мария заявила, что Товстик не без греха.

Елена Товстик изменяла мужу?

Мария Эстер-Трубицына дала понять, что мать шестерых детей успевала вообще все. Елена Товстик, будучи замужней дамой и мамой шестерых ангелочков, умудрялась прекрасно смотреть на сторону. Она влюбилась в триатлониста и откровенно приударила за мужчиной.

Но тот усилий Елены не оценил. А может, побоялся интрижки с замужней дамой. По словам Марии, триатлонист намекнул Роману Товстику, что к нему подкатывает его жена.

"Лена начала приударять за каким-то триатлонистом, и этот триатлонист не ответил ей взаимностью. Опасаясь Рому, он пошел к нему и сказал: 'Слушай, твоя жена ко мне клеится, сделай с этим что-то'. Рома, мягко говоря, удивился и начал копать, все поднимать. И тут он докопался", — рассказала в личном блоге Мария Эстер-Трубицына.

О чем еще рассказывала Мария

Эти откровения Эстер-Трубицыной — далеко не первые за последнее время. Ранее она рассказывала, что Елена Товстик готова была пойти на все, чтобы удержать мужа. И даже сама поставляла ему девочек.

Сама же Эстер-Трубицына обращалась к Полине Дибровой, желая ей раскрыть глаза на Товстика. Мария рассказывала, что была любовницей Романа и не раз встречалась с ним наедине.

Признания Полины Дибровой

Заявления Марии Эстер-Трубицыной прозвучали на фоне признаний Полины Дибровой. Под занавес 2025 года бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва и ее нынешний избранник Роман Товстик пришли на интервью к Ксении Собчак. Во время него Полина заявила о чувствах к Роману, признавшись, что смотрела и смотрит на него, 'кот на сметану'.

А чуть позже Диброва заявила, что считает свою любовь к Товстику огромным даром, 'с которым ничего не сделаешь'.

А вы как считаете, зачем Эстер-Трубицына рассказывает такие подробности о Елене Товстик? Ответьте в комментариях.