Елена Товстик после тяжелого развода спела на концерте: "Знаю, что все закончится"

Бывшая жена Романа Товстика Елена явно мечтает о славе Ольге Бузовой. На фоне скандального развода с мужем Елена Товстик вышла на сцену. Она отметила на концерте ЛДПР с песней под названием 'Милый'.

О чем поется в песне

Елена Товстик смело расширяет горизонты. После скандального интервью Ксении Собчак мать шестерых детей решилась на отчаянный шаг. Она выступила на концерте. Ее благодарными слушателями стал члены ЛДПР.

В обтягивающем платье оттенка индиго Елена вышла на сцену в паре со своей знакомой Товстик исполнила новую песню 'Милый'. В ее строчках явно читается посыл Товстик бывшему мужу Роману, который бросил ее ради Полины Дибровой.

"Сквозь холодные города и дороги, Попрошу я прощения у Бога, И знаю, что все закончится, И я знаю, что любовь — это ложь, И расставание наше — пророчество, И ты с гордостью это несешь", — спела Елена Товстик.

Товстик явно претендует на лавры Ольги Бузовой. И в части вокальных талантов она точно может составить конкуренцию Оленьке. Поет Елена почти также, как и Бузова. То есть, никак. То есть, не поет вообще. Но зато выглядит красиво.