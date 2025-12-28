Елена Товстик после тяжелого развода спела на концерте: "Знаю, что все закончится"

Бывшая жена Романа Товстика Елена явно мечтает о славе Ольге Бузовой. На фоне скандального развода с мужем Елена Товстик вышла на сцену. Она отметила на концерте ЛДПР с песней под названием 'Милый'.
О чем поется в песне
Елена Товстик смело расширяет горизонты. После скандального интервью Ксении Собчак мать шестерых детей решилась на отчаянный шаг. Она выступила на концерте. Ее благодарными слушателями стал члены ЛДПР.
В обтягивающем платье оттенка индиго Елена вышла на сцену в паре со своей знакомой Товстик исполнила новую песню 'Милый'. В ее строчках явно читается посыл Товстик бывшему мужу Роману, который бросил ее ради Полины Дибровой.
"Сквозь холодные города и дороги,
Попрошу я прощения у Бога,
И знаю, что все закончится,
И я знаю, что любовь — это ложь,
И расставание наше — пророчество,
И ты с гордостью это несешь", — спела Елена Товстик.
Товстик явно претендует на лавры Ольги Бузовой. И в части вокальных талантов она точно может составить конкуренцию Оленьке. Поет Елена почти также, как и Бузова. То есть, никак. То есть, не поет вообще. Но зато выглядит красиво.
Елена Товстик в этом наряде спела для членов ЛДПР. Фото: соцсети Елены Товстик
Борьба Елены Товстик
Елена Товстик категорически не смирилась с распадом семьи. В отличие от Дмитрия Диброва, который, судя по всему, отпустил жену без борьбы, Елена ведет активные и эмоциональные боевые действия.
Она открыто высказывается в соцсетях и подчеркивает, что их история с Романом еще не завершена. Товстик утверждает, что официально их брак не расторгнут. Елена надеется на воссоединение с мужем.
"Точка не поставлена… Все может измениться в одно мгновение… Жизнь, она такая, — никто не знает, что тебя ждет завтра, как ты прожил этот день сегодня. Еще раз скажу, что семья — это главное в жизни каждого…" — изливала душу брошенная женщина в соцсети.
В интервью Ксении Собчак Елена говорила, что Роман выбрал Полину, поскольку она соглашалась на все его эксперименты в постели. Для Елены же многое из фантазий ее мужа было неприемлемым.
Роман Товстик вместе с Полиной тоже дали интервью Собчак. В нем они рассказали, как у них все начиналось. Полина призналась, что влюбилась в Романа без памяти и сравнила свои чувства к нему с отношениями кота и сметаны.
А вы как думаете, Елена Товстик сможет покорить поклонников своими песнями? Ответьте в комментариях.
