Седокова впервые рассказала как Тимма хотел ее убить: «Кидался с ножом»

Артистка сделала откровенное признание в своих соцсетях. По словам Седоковой, инцидент произошел в День всех влюбленных.

Янис Тимма избил ее так сильно, что на лице остались синяки. Наутро она прятала следы под толстым слоем макияжа, чтобы дети ничего не заметили.

Певица также опубликовала фото спящего экс-супруга с ножом, заявив, что он бросался в нее этим предметом во время ссоры.

«Потом он тысячу раз просил прощения, но каждый раз, когда он заходил в комнату, каждый раз мы все боялись. Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил», — написала она в соцсетях.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году, но уже через год пара рассталась. В декабре 2024 года 46-летний латвийский баскетболист покончил с собой в Москве, оставив предсмертную записку.

В ней он просил прощения у бывшей жены и ее детей, благодарил их за все и признавался, что устал и не хочет больше жить.

Заявление Седоковой вызвало бурную реакцию в сети. Многие поддержали певицу, отметив, что бытовое насилие остается в тени из-за страха и стыда жертв. Сама артистка долгое время не решалась говорить об этом публично, но теперь решилась, чтобы снять с себя груз вины и предупредить других.

Седокова также стала фигуранткой разбирательств после смерти Тиммы. Сторона семьи покойного обвиняла ее в доведении до самоубийства, однако следствие не нашло оснований для возбуждения уголовного дела.

Сама певица заявляла, что Тимма злоупотреблял алкоголем, страдал от депрессии и отказывался от помощи врачей. Она подчеркивала, что после их развода не поддерживала с ним близких отношений, хотя и оставалась для него эмоциональной опорой.