Анна Седокова признавалась в абьюзе со стороны Яниса Тиммы

Адвокат Маргарита Гаврилова выступила с резкой критикой поведения Анны Седоковой в программе «Мастер игры» на канале ТНТ, где певица также принимает участие. По словам правозащитницы, артистка притворно изображает из себя жертву, хотя на самом деле таковой не является.

Гаврилова заявила, что Седокова на людях якобы глубоко переживает утрату близкого человека, имея в виду ее экс-мужа Яниса Тимму, добровольно ушедшего из жизни. Однако на самом деле сразу после его смерти позволила себе оскорбительные высказывания в его адрес.

Как отметила адвокат, мертвые не могут защитить себя, но живые все видят и помнят.

Маргарита Гаврилова о Седоковой: «Вы по-прежнему отрицательный герой»

«Через 4 дня после трагедии гражданка Седокова под протокол заверяла следствие, что была жертвой абьюза со стороны бывшего мужа, который ее терроризировал, угрожал и даже обокрал ее в ее собственном доме! Но на предложение следователей написать по этому поводу заявление «убитая горем» вдовица ответила великодушным отказом! – отметила Маргарита. -Анна Владимировна, а кто Вам сказал, что отношение людей к Вам изменилось? Поверьте, Вы по-прежнему отрицательный герой, и имя Ваше воспринимается как нарицательное!»

По мнению адвоката, человека погубила не любовь, а предательство того, кого он считал самым близким. Особое возмущение Гавриловой вызвало то, что Седокова, по ее словам, «всуе упоминает того, кого погубила».

Как Анна Седокова ведет себя на «Мастере игры»

Кстати, на шоу «Мастер игры» Анна Седокова действительно вела себя как девочка, нуждающаяся в мужской защите. Она даже подружилась с экстрасенсом Максимом Левиным.

Однако эта дружба не продлилась долго. Максим, которого назначили играть за Темных, выбыл из проекта после первой же серии. Другие участники вычислили, что он выступает за темной стороне, и проголосовали против его кандидатуры.

Но, видимо, Анна скоро найдет другого защитника. И уж точно не останется без покровительства. Мужчин на проекте много.

Об отношениях Левина и Седоковой вне кадра речи даже не идет. Недавно Максим Левин женился на Кристине - 30-летней девушке из обеспеченной семьи, на 20 лет младше его.

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