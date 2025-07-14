Режиссер Лебедев отозвался на смерть Митты: "Я бы не стал снимать 'Экипаж', если бы не Митта"

Известный режиссер Николай Лебедев отреагировал на смерть Александра Митты. Он назвал ныне покойного режиссера своим другом и учителем.

"У нас были близкие, человеческие отношения. Он был моим старшим другом, учителем, невероятно влиял на меня", — цитирует Николая Лебедева MK.RU.

Лебедев рассказал, что восхищался Миттой. Его поражали энергия и талант Александра Митты.

Свою картину 'Экипаж' он начал снимать с благословления мэтра.

"Я бы не стал снимать 'Экипаж', если бы не Митта. Это моя любимая с детства кинокартина", — поделился Николай Лебедев.

Он признавался, что сначала отказался от работой над картиной. Для Лебедева, по его признанию, это было, как переписать 'Джоконду'. На том, чтобы фильм снял именно Лебедев, настоял сам Митта.