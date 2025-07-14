Названа причина смерти режиссера Александра Митты

Скончался известный режиссер Александр Митта. Ему было 92 года. Причиной смерти Александра Наумовича, по данным телеграм-канала SHOT , стал рак почки.

Как сообщается, перед смертью в течение нескольких дней Александр Митта находился в состоянии сопора. Это практически кома.

Александр Митта испытывал невообразимые боли. Врачи кололи ему сильные обезболивающие препараты. Некоторое время назад режиссеру был присвоен паллиативный статус.

Как сообщает телеграм-канал Mash , Александр Митта был госпитализирован в хоспис 30 июня. Его состояние тогда оценивалось как крайне тяжелое. Врачи уже тогда не давали никаких утешительных прогнозов.

Через неделю после госпитализации кинорежиссер перестал принимать пищу. Он не мог глотать.

Сердце Александра Митты остановилось в ночь на 14 июля. О дате и месте похорон знаменитого режиссера его родные пока не сообщили.

Александр Митта создал такие культовые и обожаемые несколькими поколениями поклонников фильмы, как 'Экипаж', 'Граница. Таежный роман', 'Звонят, откройте дверь' и другие.