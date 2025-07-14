Наследство Александра Митты: квартира в элитном районе и загородный дом

Ушел из жизни знаменитый режиссер Александр Митта. Его называют одним из самых разносторонних мастеров экрана. Александру Наумовичу были подвластны любые жанры: от драмы о великих мечтателях "Гори, гори, моя звезда" до популярного сериала "Граница. Таежный роман", от школьной мелодрамы "Друг мой Колька" до фильма-катастрофы "Экипаж".

Между прочим именно Митта снял первую эротическую сцену в кино. С участием Александры Яковлевой и Леонида Филатова. Как раз в вышеупомянутом "Экипаже".

Адреса детства

Александр Наумович признавался, что для него дом — это работа. Он прекрасно умел сочетать эти два пространства — мир киношный и мир домашний.

Как рассказывал сам режиссер, коренной москвич, он родился в элитном доме в Большом Гнездиковском переулке. Когда Александру Митте исполнилось три года, его отцу дали новую квартиру на Краснопрудной улице.