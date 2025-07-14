Наследство Александра Митты: квартира в элитном районе и загородный дом
Александр Митта. Фото: Global Look Press
По каким адресам жил знаменитый режиссер. Как он обустраивал свое рабочее и домашнее пространство.
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Ушел из жизни знаменитый режиссер Александр Митта. Его называют одним из самых разносторонних мастеров экрана. Александру Наумовичу были подвластны любые жанры: от драмы о великих мечтателях "Гори, гори, моя звезда" до популярного сериала "Граница. Таежный роман", от школьной мелодрамы "Друг мой Колька" до фильма-катастрофы "Экипаж".
Между прочим именно Митта снял первую эротическую сцену в кино. С участием Александры Яковлевой и Леонида Филатова. Как раз в вышеупомянутом "Экипаже".
Адреса детства
Александр Наумович признавался, что для него дом — это работа. Он прекрасно умел сочетать эти два пространства — мир киношный и мир домашний.
Как рассказывал сам режиссер, коренной москвич, он родился в элитном доме в Большом Гнездиковском переулке. Когда Александру Митте исполнилось три года, его отцу дали новую квартиру на Краснопрудной улице.
"Наша первая квартира была трехкомнатная, по тем временам сумасшедшая роскошь. Мать мою все-таки посадили: она была паргторгом, видным человеком в Министерстве рыбного хозяйства.
И вот тогда нас "уплотнили": мы оказались в коммуналке. В одну из комнат въехали очень приятные люди, с которыми мы долго жили бок о бок", — вспоминал режиссер в интервью газете "Квартирный ряд".
Александр Митта. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Адреса юности и зрелости
Но в 1941–1943 годы юному Александру Митте все-таки пришлось провести в детском доме. Его отец тогда трудился на танковом производстве Челябинской области. А мама десять лет провела в лагерях.
Как рассказывал сам Александр Наумович, свою первую квартиру на проспекте Вернадского он построил в 35 лет. По словам режиссера, к его семье тогда приходила вся театральная Москва. Поскольку жена Александра Митты — художник-иллюстратор Лилия Майорова — очень гостеприимный человек. (Супруга мастера экрана ушла из жизни в 2022 году)
Также Александр Митта жил в квартире, неподалеку от метро "Библиотека им. Ленина".
А в последние годы в квартире на Малой Грузинской улице. Это элитный дом, где в основном cелились художники.
Александр Митта с женой Лилией Майоровой. Фото: Global Look Press
"Когда я построил загородный дом, то все перегородки посносил"
Как рассказывал Александр Наумович, его супруга благоустраивала и их квартиру, и загородный дом. А все их друзья советовались с ней по поводу оформления интерьеров и с удовольствием пользовались ее идеями.
"Когда я его себе построил, то все перегородки посносил. На одном этаже одно большое помещение, чтобы жить, на другом — чтобы работать, — рассказывал Александр Митта о своем загородном доме.
— Кстати, старые дачи по этому принципу и строились: внизу большое пространство, а наверху — спальни для детей, комнаты для работы. По-моему это грамотно".
У знаменитого режиссера остался сын Евгений, внук Александр и внучка Ева. По закону имущество Александра Наумовича должно перейти им.
Справка
Александр Наумович Митта (фамилия при рождении — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. С детства мечтал стать художником, занимался в художественном кружке и театральной студии московского Дома пионеров.
В 1955 году окончил архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева, где его преподавателем был известный архитектор-конструктивист Константин Мельников.
В 1960 году Александр Митта получил диплом режиссерского факультета ВГИКа, окончил мастерскую Сергея Герасимова.
Дебютировал в кино с картиной "Друг мой Колька".В дальнейшем поставил такие фильмы, как "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Точка, точка, запятая".
Широкую известность получила поставленная им кинокартина "Экипаж", которую принято считать первым советским фильмом-катастрофой.