Наследство Александра Митты: квартира в элитном районе и загородный дом

Александр Митта. Фото: Global Look Press

По каким адресам жил знаменитый режиссер. Как он обустраивал свое рабочее и домашнее пространство.

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Ушел из жизни знаменитый режиссер Александр Митта. Его называют одним из самых разносторонних мастеров экрана. Александру Наумовичу были подвластны любые жанры: от драмы о великих мечтателях "Гори, гори, моя звезда" до популярного сериала "Граница. Таежный роман", от школьной мелодрамы "Друг мой Колька" до фильма-катастрофы "Экипаж".

Между прочим именно Митта снял первую эротическую сцену в кино. С участием Александры Яковлевой и Леонида Филатова. Как раз в вышеупомянутом "Экипаже".

Адреса детства

Александр Наумович признавался, что для него дом — это работа. Он прекрасно умел сочетать эти два пространства — мир киношный и мир домашний.

Как рассказывал сам режиссер, коренной москвич, он родился в элитном доме в Большом Гнездиковском переулке. Когда Александру Митте исполнилось три года, его отцу дали новую квартиру на Краснопрудной улице.

"Наша первая квартира была трехкомнатная, по тем временам сумасшедшая роскошь. Мать мою все-таки посадили: она была паргторгом, видным человеком в Министерстве рыбного хозяйства.

И вот тогда нас "уплотнили": мы оказались в коммуналке. В одну из комнат въехали очень приятные люди, с которыми мы долго жили бок о бок", — вспоминал режиссер в интервью газете "Квартирный ряд".

Александр Митта. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Адреса юности и зрелости

Но в 1941–1943 годы юному Александру Митте все-таки пришлось провести в детском доме. Его отец тогда трудился на танковом производстве Челябинской области. А мама десять лет провела в лагерях.

Как рассказывал сам Александр Наумович, свою первую квартиру на проспекте Вернадского он построил в 35 лет. По словам режиссера, к его семье тогда приходила вся театральная Москва. Поскольку жена Александра Митты — художник-иллюстратор Лилия Майорова — очень гостеприимный человек. (Супруга мастера экрана ушла из жизни в 2022 году)

Также Александр Митта жил в квартире, неподалеку от метро "Библиотека им. Ленина".

А в последние годы в квартире на Малой Грузинской улице. Это элитный дом, где в основном cелились художники.

Александр Митта с женой Лилией Майоровой. Фото: Global Look Press

"Когда я построил загородный дом, то все перегородки посносил"

Как рассказывал Александр Наумович, его супруга благоустраивала и их квартиру, и загородный дом. А все их друзья советовались с ней по поводу оформления интерьеров и с удовольствием пользовались ее идеями.

"Когда я его себе построил, то все перегородки посносил. На одном этаже одно большое помещение, чтобы жить, на другом — чтобы работать, — рассказывал Александр Митта о своем загородном доме.

— Кстати, старые дачи по этому принципу и строились: внизу большое пространство, а наверху — спальни для детей, комнаты для работы. По-моему это грамотно".

У знаменитого режиссера остался сын Евгений, внук Александр и внучка Ева. По закону имущество Александра Наумовича должно перейти им.

Справка

Александр Наумович Митта (фамилия при рождении — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. С детства мечтал стать художником, занимался в художественном кружке и театральной студии московского Дома пионеров.

В 1955 году окончил архитектурный факультет Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева, где его преподавателем был известный архитектор-конструктивист Константин Мельников.

В 1960 году Александр Митта получил диплом режиссерского факультета ВГИКа, окончил мастерскую Сергея Герасимова.

Дебютировал в кино с картиной "Друг мой Колька". В дальнейшем поставил такие фильмы, как "Звонят, откройте дверь", "Гори, гори, моя звезда", "Точка, точка, запятая".

Широкую известность получила поставленная им кинокартина "Экипаж", которую принято считать первым советским фильмом-катастрофой.

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