Ревва заговорил о покойном Маслякове: раскрыл правду об отношении к нему

Шоумен Александр Ревва объяснил, за что благодарен создателю и ведущему КВН, ныне покойному Александру Маслякову. Ревва раскрыл правду о своем отношению к телеведущему.

"У меня с ним всегда были очень теплые отношения. Я его очень уважал и любил. В каком-то интервью я сказал, что для меня КВН со смертью Александра Васильевича закончен. Для меня КВН — это он", — признался Александр Ревва в интервью YouTube-каналу ' Макарена' .

Он дал понять, что фактически Масляков стоял у истоков того телевидения, которое мы сейчас все смотрим.

"Я очень благодарю Александра Васильевича и КВН за то, что он открыл огромное количество людей. Его харизма, слово, благодарность давало столько сил. Если посмотреть, главные люди на каналах, продюсируют и являются крутыми функционерами в медиабизнесе — это кавээнщики", — отметил Ревва.

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года. Ему было 82 года. Прощание с ним состоялось 11 сентября в Москве. Церемонию посетили многие звезды, чей творческий путь начинался с КВН. В числе пришедших на прощание был и Александр Ревва.

"10 сентября у меня был день рождения, юбилей, а 11-го приехал его хоронить. Вот такая жизнь", — заключил Ревва.

В этом же интервью шоумен рассказал о сложных отношениях с мамой и биологическим отцом.