Как сообщает телеграм-канал SHOT , известный комик, музыкант и продюсер Александр Ревва получил российское гражданство еще 6 мая.

Сам Александр Ревва пока не дает никаких комментариев по поводу произошедших в его жизни перемен. Известно лишь, что он уже много лет трудится в России, где, стоит отметить, пользуется значительной популярностью.

Хотя сравнительно недавно ходили слухи о переезде Реввы вместе с семьей за границу. Как выяснилось впоследствии, эта информация не имела под собой оснований.

Александр Ревва родился в Донецке, но в 1999 году после окончания колледжа переехал в Россию и с тех пор живет здесь.

Известно, что у Александра Реввы сложные отношения с его мамой, которая с самого начала не поладила с невестой, а потом и женой сына.

Но при этом Александр Ревва всегда очень тепло относился к своему отчиму Олегу Рачееву. Не так давно мужчина скончался, и Александр Ревва полностью оплатил все расходы, связанные с его похоронами.