Распутина напомнила обманувшему ее помощнику пословицу про гроб

Скандальная история началась в конце 2025 года. Распутину пригласила выступить на корпоративах компания из Тулы — планировалось два концерта: один в самом городе, второй в Москве для топ-менеджеров. Певица согласилась, и заказчик перевел гонорар в 3,5 миллиона рублей помощнику артистки Дмитрию Желновскому.

Однако деньги до Распутиной так и не дошли. Помощник придумал схему: он заявил, что организаторы не успели вывести средства до Нового года и перенесли оплату на апрель. Заказчикам же он сообщил, что певица заболела, и попросил перенести выступления на майские праздники.

Когда в апреле наступил обещанный срок, Желновский перестал выходить на связь. Как выяснилось позже, он спешно съехал из своей московской квартиры — соседи подтвердили, что он исчез примерно в это же время.

Маша Распутина возмущена случившимся. Она подчеркнула, что сама стала жертвой обмана, поскольку доверилась близкому человеку.

«Мое дело — выступать. А всеми финансами и всеми договорами занимаются уже директора, продюсеры — как говорится, близкие люди артиста», — заявила она.

Сейчас к делу подключились адвокаты как со стороны певицы, так и со стороны заказчика. Юристы уже готовят документы в правоохранительные органы. Сама Распутина назвала бывшего помощника «вором и жуликом».

В эфире программы «Ты не поверишь!» артистка вместе с мужем обратилась к Дмитрию с призывом одуматься.

«Дмитрий, станьте, наконец, человеком. Опомнитесь, потому что у гроба карманов нет. Одумайся, верни организаторам деньги. Не позорься. Не позорь себя. Не ломай себе судьбу», — произнесла певица.

32-летний Дмитрий Желновский — мастер спорта по дзюдо, окончил университет нефти и газа. Его отец — печально известный в Сергиевом Посаде бизнесмен. Восемь лет назад Дмитрия задерживали по обвинению в организации убийства мэра города. Все эти подробности муж Распутиной выяснил уже после того, как помощник скрылся.

Маша Распутина (настоящее имя — Алла Агеева) родилась в Кемеровской области в 1964 году. Пик ее популярности пришелся на 1990-е — хиты «Играй, музыкант», «Роза чайная», «Я родилась в Сибири» знала вся страна.

Замужем за бизнесменом Виктором Захаровым с 1999 года, у пары есть дочь. Сейчас Распутина продолжает выступать, в основном на корпоративных мероприятиях.

Инцидент с помощником — не первый случай в карьере певицы, когда она сталкивалась с воровством. Ранее у нее пропадали драгоценности и шуба во время переезда с помощью домработницы. Однако нынешняя ситуация оказалась куда серьезнее — сумма ущерба исчисляется миллионами.