"Рамсы совсем попутал": Тишко и Маркони устроили перепалку на шоу "Тайный миллионер"

Премьера нового реалити-шоу "Тайный миллионер" на СТС, запланированная на 15 февраля, уже успела обрасти громким скандалом. Съемки в экзотической Индии превратились в поле битвы для звездных участников. А одним из "генератором конфликтов" стал телеведущий Владимир Тишко.

Что произошло во время съемок

Во время съемок Владимир Тишко грубо обошелся с участницей Алиной Астровской, назвав ее "пустым местом" и "глупой женщиной". Ситуация мгновенно накалилась, когда в защиту Астровской вступил шоумен Маркони. Он резко ответил Тишко, назвав того "свиньей".

Этот комментарий привел Тишко в ярость.

"За свинью не хочешь ответить? Ты что, рамсы совсем попутал?" — вспылил он.

Тишко совершенно не стеснялся в выражениях и даже перешел на нецензурную лексику. Конфликт едва не перешел в физическое противостояние. Но съемочная группа успела вмешаться.