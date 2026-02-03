"Рамсы совсем попутал": Тишко и Маркони устроили перепалку на шоу "Тайный миллионер"

Премьера нового реалити-шоу "Тайный миллионер" на СТС, запланированная на 15 февраля, уже успела обрасти громким скандалом. Съемки в экзотической Индии превратились в поле битвы для звездных участников. А одним из "генератором конфликтов" стал телеведущий Владимир Тишко.
Что произошло во время съемок
Во время съемок Владимир Тишко грубо обошелся с участницей Алиной Астровской, назвав ее "пустым местом" и "глупой женщиной". Ситуация мгновенно накалилась, когда в защиту Астровской вступил шоумен Маркони. Он резко ответил Тишко, назвав того "свиньей".
Этот комментарий привел Тишко в ярость.
"За свинью не хочешь ответить? Ты что, рамсы совсем попутал?" — вспылил он.
Тишко совершенно не стеснялся в выражениях и даже перешел на нецензурную лексику. Конфликт едва не перешел в физическое противостояние. Но съемочная группа успела вмешаться.
Ведущий и участники шоу "Тайный миллионер". Фото: СТС
Не первый случай
Как выяснилось, это далеко не единственный скандал с участием вспыльчивого телеведущего. За время съемок в Индии Владимир Тишко успел поругаться с Полиной Дибровой, Кариной Мурашкиной и другими участниками проекта. Причиной столь напряженной атмосферы стал не только сложный характер Тишко, но и высокие ставки — 10 миллионов рублей, ради которых все звезды и прилетели в Индию.
Суть шоу
В новом проекте, ведущим которого стал Сергей Бурунов, участникам предстоит раскрыть личность "тайного миллионера". В начале съемок один из героев получил золотой слиток и решил не делиться информацией о своем статусе с остальными. Чтобы выиграть главный приз, участники готовы на все: интриги, предательства и, как мы видим, громкие скандалы.
Ведущий шоу "Тайный миллионер" Сергей Бурунов. Фото: СТС
Креативная команда
Над первым российским реалити, полностью снятым в Индии, работала команда создателей популярных шоу "Суперниндзя", "Прятки" и "В темноте". Очевидно, они рассчитывали на яркие эмоции и драматические повороты, но вряд ли ожидали, что конфликты выйдут за рамки игрового процесса.
Премьера "Тайного миллионера" состоится 15 февраля на СТС. Зрителям предстоит увидеть не только экзотические локации и сложные испытания, но и настоящую войну амбиций, где главным оружием становятся острый язык и готовность идти до конца. Остается надеяться, что дальнейшие съемки обойдутся без подобных эксцессов, а участники смогут сосредоточиться на игре, а не на выяснении отношений.
А вы будете смотреть шоу "Тайный миллионер"? Ответьте в комментариях.
Читайте также: