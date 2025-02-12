Владимир Тишко - о шоу «Выживалити»: «Мне было страшно. Я погружался в свои самые жуткие кошмары!»

В это трудно поверить, но когда-то его полюбили лишь за телерекламу стирального порошка (старожилы помнят легендарное «Вы все еще кипятите?!»). За 30 лет карьеры в послужном списке актера, телеведущего и шоумена скопилось бессчетное количество телепрограмм, фильмов, сериалов и спектаклей. Но нет покоя творческому человеку: все время хочется попробовать что-то новенькое... Владимир стал одним из участников реалити-шоу «Выживалити» телеканала «Пятница!» 16+ (смотрите с 14 февраля), где 16 звезд шоу-бизнеса и спорта сошлись в борьбе за 10 млн рублей. На пути к цели их ждали суровейшие испытания. О своих ощущениях от съемок Владимир Тишко рассказал «Телепрограмме».
- Владимир, вы все еще ки... Простите, вырвалось!
- Прощены!
- Вам только что стукнуло 55. В «Выживалити» вы, стало быть, снимались 54-летним. Но почему же вам больше 45 не дашь? Это гены? Скандинавская ходьба? Духовные практики? Пластическая хирургия?
- Я польщен! Практикую все перечисленное, кроме пластической хирургии. И это мне очень помогает держать себя в тонусе и иметь то количество энергии, которого достаточно, чтобы не только завязать шнурки и почистить морковку, но и принять участие в таком экстремальном шоу, как «Выживалити».
- Разве справедливо, что вы, десантник, участвуете в реалити, где ваши навыки, полученные во время службы в ВДВ, наверняка пришлись кстати? Вы ведь, поди, кирпичи головой ломаете. Вряд ли Ксения Новикова так умеет!
- Из навыков, приобретенных во время службы в ДШБ (83-я десантно-штурмовая бригада), скажу честно, мне ничего не пригодилось. Портянок на проекте не было, так что шанса блеснуть умением их лихо наматывать не представилось. А вот жуткий страх высоты, который у меня проявился еще во время службы в армии, жутко мне мешал и буквально парализовал меня. Несмотря на то, что у меня десять прыжков с парашютом. Да, я парашютист-отличник и имею специальный знак и печать в военном билете! А что касается разбивания кирпичей головой, это не только Ксюша не умеет, но и я тоже!
«Были те, кто ломался»
- В первом сезоне творились страшные вещи: люди выбирались из тонущего автомобиля! Вы же его посмотрели, прежде чем согласиться?
Просто река, просто парящий автобус с запертыми в нем людьми. Вот ведь фантазия у организаторов! Фото: канал «Пятница!»
- Да, посмотрел. Пришел в неописуемый ужас, негодование и... согласился. Я был возмущен жестокостью испытаний. Ребят бросают башкой вниз с вертолета - и это, по сути, просто начало! Вместо «Здравствуйте». И я понял, что таких жутко-прекрасно-катастрофически идеальных условий для проверки себя я нигде больше не найду.
- Вам там было страшно хотя бы раз? Внутренние резервы в себе обнаружили?
- Мне было страшно всегда! Задания триггерили меня так, что иногда тело парализовало от страха и оно не слушалось - особенно когда задания были связаны с высотой. А таких было 99%! Были задания, которые воспроизводили мои страхи, и я погружался в свои самые жуткие кошмары, только теперь наяву. И днем и ночью ты должен быть начеку, потому что не знаешь, что произойдет в следующую минуту. Да, внутренние резервы были обнаружены, и их количество очень меня порадовало.
- Состав участников разношерстный: трио крепких мужчин-ровесников - вы, Сергей Дружко, Данко; гламурные певицы и блогер; танцовщица, гимнастка, совсем юный экстрасенс, молодые актеры... Кому было сложнее, на ваш взгляд? С одной стороны, трудно висеть вниз головой, если в жизни ты хрупкая девушка. А с другой, есть ведь задания и на смекалку, где сила второстепенна.
- Да, компания была разношерстная, это верно. Но что-то я не припомню там молодых актеров! 35-летние скуфы, да, были... Шучу. Было сложно всем, вне зависимости от возраста и физической подготовки, так как давление никогда не прекращалось. Оно могло быть как физическим на испытаниях, хотя там не только «физика» проверялась на прочность, так и психологическим - со стороны организаторов шоу и участников проекта. Полуголодное существование, бытовая жесть - все это очень изнашивало психику. Были те, кто ломался.
«В каждом из нас есть демоническое»
- Насколько комфортно вам было в коллективе? Надо ведь притираться, общаться. Актерский опыт помогал? Прикинуться кем-то, например...
- Было по-разному. Многие девочки-участницы младше моей дочери, и мне было тяжело в этом плане. С одной стороны, это борьба, и нужно давить противника. А с другой - они же для меня как дети! Я вообще не прибегал к актерским уловкам, хотя имею очень развитый и профессионально расшатанный психофизический аппарат. Это была одна из моих установок: быть собой, а не актером. Но да, были участники, которые применяли актерские навыки, но это сразу читалось, и приходилось испытывать испанский стыд за этих людей.
- Сергей Дружко заявил, что главный соперник для него - он сам. У вас так же?
- Я согласен с Сергеем. Моим главным соперником был тот я, который боится признаться, что ему страшно, который имеет слабости и комплексы. Других соперников у меня на проекте не было. Я за тем и пришел на проект, чтобы в первую очередь встретиться с собой. И я остался доволен.
- Что скажете о ведущем? Актер Вадим Демчог известен как автор концепции самоосвобождающейся игры, где он соединяет теорию и практику театра с психологией. Есть в нем что-то демоническое, не находите?
Разжалобить ведущего Вадима Демчога не удастся никому. Фото: канал «Пятница!»
- Я влюблен в Вадима Демчога еще с его Безумного Фрэнки (персонаж радиопрограммы «Фрэнки-шоу», выходившей в 2004 - 2011 годах. - Ред.) Он потрясающий актер с фантастическим голосом, которым филигранно владеет. Я, как еще и актер дубляжа, не могу это не отметить. Это гипноз! И то, что Вадим делает в театре, мне максимально близко, потому я тоже серьезно погружен в буддизм и совмещаю древние практики с актерским существованием. Вся вселенная играет, и с этим не поспоришь. В каждом из нас есть демоническое, и отрицать это - как если принимать только правую ногу и отрицать левую, но ведь они обе нужны для того, чтобы двигаться вперед.
- «Выживальные» реалити-шоу как-то привычнее видеть на фоне тропических ландшафтов - пальмы, бананы, океан. А «Выживалити-2» снимали в Карачаево-Черкесии. Как вам Кавказ?
Тишко: «Я знал, что будет трудно. Но чтоб настолько?!». Фото: канал «Пятница!»
- Это фантастика! Я с великим наслаждением находился в этой невероятной красоте, это услада для глаз и трепет для души. Я прежде никогда не видел, чтобы облако валялось на дороге! Где собаки с человеческими глазами и коровы задумчиво стоят посреди шоссе. Я впитывал эту красоту всем телом - и, кстати, это очень помогало.
- Каждый новый опыт делает нас чуточку другими. Каким Владимир Тишко вернулся в безопасную, полную комфорта Москву?
- Обновленным и счастливым. С застуженными почками и трещиной в ребре, но улыбка еще долго не сходила с его обветренного мужественного лица.
Из гроба живым ты восстанешь, по углям горячим пройдешь!
Какие испытания ждут выживальщиков
Главная особенность «Выживалити» - экстремально тяжелые испытания, как физические, так и психологические. Идти к цели по головам или вовремя отступить? Помочь слабому или сколотить альянс против опасного соперника?
Ротавирус, пожар и ливни
Помимо испытаний, разработанных организаторами, на участников обрушились незапланированные неприятности. В первые же дни разразилась ротавирусная инфекция. Пострадали и участники, и съемочная группа. Люди не просто мучались животами: несколько раз пришлось вызывать скорую, доходило до потери сознания и судорог. Двое покинули проект по состоянию здоровья. Трое отделались капельницами на протяжении трех суток. Инфекция бушевала две недели.
Потом в ущелье по соседству начались лесные пожары. По требованию МЧС пришлось свернуть съемки одного из испытаний. Огонь стремительно распространялся, стоял вопрос об эвакуации всего лагеря. К счастью, стихия прошла стороной.
На фоне всего этого ливни, которые шли 15 из 44 съемочных дней, выглядели досадной мелочью. Как и регулярное отключение электричества из-за коров и диких зверей, постоянно повреждавших кабель.
16 смельчаков и один большой куш
Приезжаешь на Кавказ - солнце светит прямо в глаз! (С Александром Головиным.) Фото: канал «Пятница!»
Вместе с Владимиром Тишко в битву за 10 млн рублей включаются актер Александр Головин («Кадетство», «Елки»); самый молодой участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин; интернет-легенда, ведущий шоу «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко; блогер и телеведущая Милана Тюльпанова; певец и экс-танцор Большого театра Данко (Александр Фадеев); певица и экс-солистка «Блестящих» Ксения Новикова; российская гимнастка, 4-кратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека; шоумен, телеведущий Арчи (Артур Цветков); предприниматель, победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев; актер и телеведущий Петр Романов («Он - дракон», «Орел и решка»); танцовщица, участница шоу «Невеста. Экстра любовь» Валерия Филиппенкова; участница 7-го сезона шоу «Пацанки» Елизавета Андрющенко; повар, участница шоу «Адский шеф» Ирина Платонова; спортсменка, участница шоу «Пацанки» и «Большие девочки» Амина Усманилаева; видеоблогер и певица Маха (Мария Горячева).
Тварь ты дрожащая или супергерой?!
На фото видно, как мужество на лице Владимира вот-вот проявится сквозь ужас. Фото: канал «Пятница!»
От одного описания испытаний холодок по коже. Вот лишь некоторые из них.
«Погребенные заживо»
Гробы опускают в яму на глубину нескольких метров и засыпают землей. Чтобы открыть гроб, нужно нащупать ручку, вставить ее в домкрат и начать вращать. Паника увеличивает расход воздуха, поэтому только преодоление себя и контроль над эмоциями и страхами поможет участникам выбраться на свет. На наш прекрасный белый свет!
«Огненные шары». Участникам предстоит донести огненные шары по раскаленным углям, преодолевая страх огня и боли. Тот, кто быстрее всех перенесет все шары, становится победителем.
«Миссия выполнима»
Участникам предстоит повторить трюк из фильма «Миссия невыполнима». Каждый участник будет подвешен под мостом высотой 25 м. Его задача - за ограниченное время собрать как можно больше алмазов разного номинала. Схватив предмет, участнику придется поймать равновесие и попасть им в урну. Все предметы расположены на разных поверхностях, а для перемещения над ними участник использует дополнительные тросы.
«Одна цепь на двоих»
Паре участников предстоит под водой открыть четыре сундучка, в которых лежат ключи. Каждый участник должен открыть два из них. Возле одного сразу есть ключ на цепочке, а внутри - ключ от второго сундука. Внутри второго сундука - ключ от цепи, которой прикованы участники. Цепь подвижная, и участники пристегнуты к ее концам. Пока один находится над водой и дышит, второй под водой пытается открыть замки. Цель каждого - отстегнуться от цепи и выбраться из «аквариума». Побеждает пара с самым быстрым временем.
«Собери вещи в лагерь». Участникам предстоит на высоте 40 м над горной рекой собрать максимальное количество предметов, расположенных на подвесе под мостом.
«Почини фуникулер»
Кабина фуникулера застряла на высоте 120 м. И ее надо починить... Фото: канал «Пятница!»
Участники должны починить фуникулер, застрявший на высоте 120 м над поверхностью горы. Починить механизм можно, лишь соединив провода трансформатора. Провода находятся снаружи кабины, а схема соединения проводов нарисована на дне. Один участник залезает на крышу кабины, а второй спускается к ее дну. Действие происходит на маятниковой канатной дороге, построенной в 1887 году.
Факты «Выживалити».
36 камер, работающих круглосуточно, снимали участников.
16 разных локаций были использованы для испытаний (заброшенная гостиница, маятниковая канатная дорога, горная обсерватория, заброшенный рудник, скалистый обрыв, горное озеро и др.)
6 экскаваторов были задействованы в съемках, 47 автомобилей, 1 вертолет, 7 фур, 14 автобусов.
Второй сезон 16+
С 14 февраля по пятницам/19.00