Владимир Тишко - о шоу «Выживалити»: «Мне было страшно. Я погружался в свои самые жуткие кошмары!»

В это трудно поверить, но когда-то его полюбили лишь за телерекламу стирального порошка (старожилы помнят легендарное «Вы все еще кипятите?!»). За 30 лет карьеры в послужном списке актера, телеведущего и шоумена скопилось бессчетное количество телепрограмм, фильмов, сериалов и спектаклей. Но нет покоя творческому человеку: все время хочется попробовать что-то новенькое... Владимир стал одним из участников реалити-шоу «Выживалити» телеканала «Пятница!» 16+ (смотрите с 14 февраля), где 16 звезд шоу-бизнеса и спорта сошлись в борьбе за 10 млн рублей. На пути к цели их ждали суровейшие испытания. О своих ощущениях от съемок Владимир Тишко рассказал «Телепрограмме».

- Владимир, вы все еще ки... Простите, вырвалось!

- Прощены!

- Вам только что стукнуло 55. В «Выживалити» вы, стало быть, снимались 54-летним. Но почему же вам больше 45 не дашь? Это гены? Скандинавская ходьба? Духовные практики? Пластическая хирургия?

- Я польщен! Практикую все перечисленное, кроме пластической хирургии. И это мне очень помогает держать себя в тонусе и иметь то количество энергии, которого достаточно, чтобы не только завязать шнурки и почистить морковку, но и принять участие в таком экстремальном шоу, как «Выживалити».

- Разве справедливо, что вы, десантник, участвуете в реалити, где ваши навыки, полученные во время службы в ВДВ, наверняка пришлись кстати? Вы ведь, поди, кирпичи головой ломаете. Вряд ли Ксения Новикова так умеет!

- Из навыков, приобретенных во время службы в ДШБ (83-я десантно-штурмовая бригада), скажу честно, мне ничего не пригодилось. Портянок на проекте не было, так что шанса блеснуть умением их лихо наматывать не представилось. А вот жуткий страх высоты, который у меня проявился еще во время службы в армии, жутко мне мешал и буквально парализовал меня. Несмотря на то, что у меня десять прыжков с парашютом. Да, я парашютист-отличник и имею специальный знак и печать в военном билете! А что касается разбивания кирпичей головой, это не только Ксюша не умеет, но и я тоже!

«Были те, кто ломался»

- В первом сезоне творились страшные вещи: люди выбирались из тонущего автомобиля! Вы же его посмотрели, прежде чем согласиться?