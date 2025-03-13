Владимир Маркони о SHAMAN’е и Екатерине Мизулиной: «Надеюсь подарить им на свадьбу электрогриль»

7 июня на сцене Live Arena пройдет вручение премии канала «Муз-ТВ» под названием «Легенда». А накануне, на пресс-завтраке, были объявлены имена трех ведущих мероприятия: Инна Чурикова, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Личности еще двух ведущих станут известны 22 апреля — на гала-ужине премии.

А пока Teleprogramma. org пообщалась с остроумным Владимиром Маркони. Владимир рассказал нашему изданию о том, как проложил дорогу к успеху для Юры Борисова, отношении к роману SHAMAN'а и Екатерины Мизулиной и общении с Иваном Ургантом.

«Пусть Юра Борисов перепрыгнет «Оскар» и сразу получит «Золотого орла»

— Владимир, нынешняя премия канала «Муз-ТВ» называется «Легенда». А кого из наших артистов вы могли бы так назвать?

— Премия называется «Легенда», как и мой магнитофон, на котором я слушаю наших артистов. У нас настолько блестящее состояние шоу-бизнеса: и великолепный Леонид Агутин, который из года в год показывает свою музыкальную крутизну, и OG Buda, демонстрирующий свой хип-хоп-арсенал, великолепная группа «Три дня дождя», которые были триумфаторами на прошлой Премии Муз-ТВ и продолжают свою рок-музыкальную деятельность, и каждый раз удивляют.

А ребята, которые поют: «Гламур, гламур, блондинки, брюнетки, наш лайфстайл», тоже очень хороши.

К счастью, наш шоу-бизнес настолько цветастый, что в любом направлении ты можешь выбрать для себя какие-то необычные имена. А добавьте сюда — необычные коллаборации звезд, например, Миа Бойка и Михаил Шуфутинский. Они вместе записывали трек, что также тебя удивляет.

Ткните в любого и спросите: «Легенда ли ты?» — и он скажет: «Да». А если человек не говорит, что он легенда, давайте просто заберем у него значок звезды.

— Вот и Юра Борисов тоже стал легендой. Очень сложно вспомнить кого-то из наших актеров, кого бы номинировали на «Оскар»…

— Это правда, и давайте мы будем теми немногими людьми, которые порадуются за Юру Борисова.

— Вы за него болели?

— Я за него очень болел и очень рад, когда классные артисты показывают свою крутизну и талант на международном уровне. Великолепные Юра и Марк Эдельштейн, замечательный фильм «Анора», получивший пять «Оскаров». Но были бы там другие люди, возможно, мы ничего бы не услышали об этом фильме.

А Юре Борисову только поклон и пожелания новых побед! Пусть он перепрыгнет «Оскар» и сразу получит «Золотого орла».