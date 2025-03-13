Владимир Маркони о SHAMAN’е и Екатерине Мизулиной: «Надеюсь подарить им на свадьбу электрогриль»

7 июня на сцене Live Arena пройдет вручение премии канала «Муз-ТВ» под названием «Легенда». А накануне, на пресс-завтраке, были объявлены имена трех ведущих мероприятия: Инна Чурикова, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони. Личности еще двух ведущих станут известны 22 апреля — на гала-ужине премии.
А пока Teleprogramma. org пообщалась с остроумным Владимиром Маркони. Владимир рассказал нашему изданию о том, как проложил дорогу к успеху для Юры Борисова, отношении к роману SHAMAN'а и Екатерины Мизулиной и общении с Иваном Ургантом.
«Пусть Юра Борисов перепрыгнет «Оскар» и сразу получит «Золотого орла»
— Владимир, нынешняя премия канала «Муз-ТВ» называется «Легенда». А кого из наших артистов вы могли бы так назвать?
— Премия называется «Легенда», как и мой магнитофон, на котором я слушаю наших артистов. У нас настолько блестящее состояние шоу-бизнеса: и великолепный Леонид Агутин, который из года в год показывает свою музыкальную крутизну, и OG Buda, демонстрирующий свой хип-хоп-арсенал, великолепная группа «Три дня дождя», которые были триумфаторами на прошлой Премии Муз-ТВ и продолжают свою рок-музыкальную деятельность, и каждый раз удивляют.
А ребята, которые поют: «Гламур, гламур, блондинки, брюнетки, наш лайфстайл», тоже очень хороши.
К счастью, наш шоу-бизнес настолько цветастый, что в любом направлении ты можешь выбрать для себя какие-то необычные имена. А добавьте сюда — необычные коллаборации звезд, например, Миа Бойка и Михаил Шуфутинский. Они вместе записывали трек, что также тебя удивляет.
Ткните в любого и спросите: «Легенда ли ты?» — и он скажет: «Да». А если человек не говорит, что он легенда, давайте просто заберем у него значок звезды.
— Вот и Юра Борисов тоже стал легендой. Очень сложно вспомнить кого-то из наших актеров, кого бы номинировали на «Оскар»…
— Это правда, и давайте мы будем теми немногими людьми, которые порадуются за Юру Борисова.
— Вы за него болели?
— Я за него очень болел и очень рад, когда классные артисты показывают свою крутизну и талант на международном уровне. Великолепные Юра и Марк Эдельштейн, замечательный фильм «Анора», получивший пять «Оскаров». Но были бы там другие люди, возможно, мы ничего бы не услышали об этом фильме.
А Юре Борисову только поклон и пожелания новых побед! Пусть он перепрыгнет «Оскар» и сразу получит «Золотого орла».
Владимир Маркони. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
— Говорят, после успеха Юры Борисова резко увеличился интерес к лысым людям. Вы ощущаете это на себе?
— А давайте будем считать так: я проложил дорожку для Юры Борисова, чтобы ему было легче номинироваться на «Оскар». Будем считать, что в этом есть и моя заслуга.
— А вы сами считаете себя легендой?
— Я на телевидении уже 20 лет и за это время успел с разными программами наполучать ТЭФИ, что является мерилом в нашем телевизионном мире. Не был бы легендой — не позвали бы вести премию «Легенда» на «Муз-ТВ».
— А дома вас так называют любя? Родители, жена?
— Никогда. Родители довольно собранно относятся ко мне, а жена — иронично и весело. Если мы будем играть в это по-настоящему, то подумают, что я сошел с ума.
А если шутить, что я легенда, я, конечно, заставляю свою семью не больше 20 раз за день упомянуть об этом. Я же не сумасшедший!
«А «Вечерний Ургант», конечно, оставил след, приятный отпечаток в памяти»
— Вот и певца SHAMAN’а тоже некоторые называют легендой. Кстати, как вы относитесь к его роману с Екатериной Мизулиной?
— Совет да любовь! Надеюсь подарить им на свадьбу электрогриль. А вдруг у них нет такой безделушки или…
Отбеливатель для волос, мне кажется, не надо. Но сконцентрируемся на электрогриле.
— Бывает, что вы скучаете по передаче «Вечерний Ургант»?
— Я с большим теплом и уважением отношусь к программе, в которой проработал много-много лет. Но так как я веду другие передачи, я сконцентрирован больше на них.
А «Вечерний Ургант», конечно, оставил след, приятный отпечаток в памяти и любовь к своим коллегам. И когда мы встречаемся, я очень радуюсь.
Владимир Маркони в программе «Вечерний Ургант». Фото: Первый канал
— А общаетесь ли с самим Иваном Ургантом?
— Только поздравления с днями рождения, потому что у всех свои дела, гастроли…
— Вернемся к премии канала «Муз-ТВ». Как вы будете к ней готовиться? Может, у вас есть какие-то ритуалы на успех…
— Я заряжаюсь хорошим настроением и завожу себя на то, чтобы классно провести время. Когда ты здорово проводишь время, это видят и зрители, и огромный зал, и поклонники артистов.
Они тоже понимают, что это классная игра, вечеринка, на которой всем хочется побывать. И я являюсь таким проводником для людей, которые находятся у своих экранов, чтобы они получали удовольствие и тоже классно провели время.
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