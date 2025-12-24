Пьяный Джигурда, флирт Волочковой с Ромой Желудем: что покажут в новом выпуске "Звезды под капельницей"

Еще осенью на "Пятнице" стартовал проект "Звезды под капельницей", участники которого должны были "излечиться" от своей алкогольной зависимости. Среди героев шоу засветились бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.

Правда, оба на проекте не задержались, почти сразу же покинув шоу. Джигурда заверил, что получил за участие приличный гонорар, как и Анастасия. Поэтому оба с удовольствием появились на передаче среди участников. Но Волочкова сразу договорилась с продюсерами, сколько дней она проведет на проекте. По словам балерины, у нее очень загруженный график.

Что сказал Джигурда об участии в шоу

Актер был возмущен тем, что нарколог на проекте "Звезды под капельницей" присвоил ему вторую стадию алкоголизма. Никита утверждает, что такого диагноза у него нет. И свои проблемы со спиртным он может легко решить сам.

Вернувшись на проект, и Джигурда, и Волочкова решили проверить, каких успехов за эти недели добились оставшиеся участники. Старт шоу был для многих сложным. Так, еще в первой серии Джигурда напился, он еле стоял на ногах. А Волочкова откровенно флиртовала с Ромой Желудем.

Волочкова об участии в шоу "Звезды под капельницей"

Балерина призналась, что ей совершенно не стыдно за свое поведение. Анастасия заверила, что ей все равно, что о ней скажут люди. Мнение посторонних Анастасию совершенно не волнует.

"У нас полстраны пьет паленую самогонку, а Волочкова с бокалом дорогого вина и свежей клубникой — алкоголик! Мне не нужны капельницы", — заявила Волочкова.

Балерина подметила, что у себя дома за закрытыми дверями она имеет полное право делать все, что ей хочется. И если она может по три часа стоять на пуантах у балетного станка, значит до алкоголизма ей еще далеко. Ведь люди с зависимостью едва ли смогут показать такой шик.

А как вы считаете, зачем Джигурда и Волочкова пришли в проект "Звезды под капельницей"? Пишите в комментариях.