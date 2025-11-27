Волочкова — после шоу 'Звезды под капельницей': "Безразлично, как о тебе судачат завистливые толпы"

Анастасия Волочкова стала одной из участниц шоу "Звезды под капельницей". Компанию ей на проекте составил давний друг Никита Джигурда. Правда, "трезвый" образ жизни актеру не понравился.

На съемках шоу он тут же присоединился к толпе отдыхающих, сославшись на то, что ему нужно "погулять напоследок", а уже потом взяться на исправление. Вот только задерживаться в шоу Никита не захотел, покинув его вслед за Волочковой.

Почему Волочкова покинула шоу "Звезды под капельницей"

Сама бывшая прима-балерина Большого театра объяснила свой "побег" из селебрити-рехаба тем, что у нее была договоренность с продюсерами. Волочкова заранее обговорила с ними, на каких программах появится. Из-за занятости балерина не могла себе позволить сниматься в шоу и дальше.

Зато Джигурда похвастался, что получил внушительный гонорар за участие в проекте. Видимо, чек на кругленькую сумму выписали также и Анастасии.

Что Волочкова говорила после шоу "Звезды под капельницей"

Балерина никогда не скрывала, что ей нет никакого дела до общественного мнения. При этом Анастасия успела закрутить на проекте интрижку с блогером Ромой Желудем. Они даже страстно целовались на камеру. Появление Волочковой в селебрити-рехабе поддержала и Анфиса Чехова. Она считает, что этот опыт полезен тем телезрителям, которые боятся признаться себе в зависимости.

"Абсолютно безразлично, что думают о тебе люди. А значимым становится то, что я делаю и совершаю созидательного, а не то, как о тебе судачат завистливые толпы", — поделилась Волочкова в своем Telegram-канале, говоря о слухах и домыслах вокруг нее.

Ранее также балерина заверяла, что не собирается отчитываться перед завистливой публикой, сколько она съела на банкете или выпила своего "любимого просекко".

