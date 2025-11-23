Чехова про селебрити-рехаб: "Люди, это смотрят, говорят: "Ну если Джигурда признался, если Волочкова"

Анфиса Чехова прокомментировала решение бывшей примы-балерины Анастасии Волочковой и звезды фильма "Любить по-русски" Никиты Джигурды появиться в шоу "Звезды под капельницей".

Что Чехова сказала о Волочковой и Джигурде

Телеведущая подметила, что Анастасия и Никита правильно поступили, когда пришли в селебрити-рехаб. Правда в шоу "Звезды под капельницей", где медийных персон собирались лечить от алкоголизма, они не задержались.

Чехова уверена, что эта передача служит платформой для популяризации борьбы с пьянством. Многие возьмут пример со знаменитостей, которые решили "завязать" со своими пристрастиями. Это хороший опыт для простых обывателей.

"Звезды приходят туда и говорят: "Мы мучаемся от того, что мы алкоголики, мы хотим вылечиться". Когда публичный человек находит в себе смелость и силы признаться, что он страдает этим заболеванием, то люди, которые это смотрят, говорят: "Ну если Джигурда признался, если Волочкова призналась, то я тоже признаюсь, что у меня есть проблемы", - приводит life.ru слова Чеховой.

Почему Волочкова и Джигурда пришли в селебрити-рехаб

Актер дал понять, что они с Волочковой получили неплохой гонорар за свое участие в шоу. Правда, раскрывать, какую именно сумму им обещали за появление в серебрити-рехабе, он не стал. При этом Джигурда уточнил, что ему выплатили гонорар, который покроет ему пенсию за двадцать лет вперед. И он бы мог заработать еще больше, если бы устроил публичный скандал с Волочковой.

Однако на проекте ни он, ни балерина не задержались. В эфире Волочкова страстно целовалась с блогером Ромой Желудем. Тот позже признался, что ощутил симпатию к балерине и был готов продолжить с ней более тесное знакомство.

А как вы считаете, почему Джигурда и Волочкова "сбежали" из селебрити-рехабе? Пишите в комментариях.