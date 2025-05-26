Пугачева обратилась к Орбакайте в особенный день: "Ты у меня есть"

Двадцать пятого мая старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отмечала свой день рождения. Певице и актрисе исполнилось 54 года.

Алла Пугачева решила, что непременно должна поздравить наследницу с ее праздником публично. Примадонна ограничилась лаконичной публикацией в личном блоге.

Она разместила профессиональное фото Кристины Орбакайте и поздравила ее с днем рождения одной фразой.

"Какое счастье, что ты у меня есть. С днем рождения!" — обратилась к дочери Алла Борисовна.

В последнее время 54-летняя Кристина Орбакайте и 76-летняя Алла Пугачева видятся довольно редко. Дочь и мать живут по разные стороны океана.

Кристина Орбакайте обитает в США, а Алла Пугачева с семьей — на Кипре.

Вначале мая родственницы воссоединились после долгой разлуки. Кристина Орбакайте дала концерт в Лимассоле в зале на 700 мест. Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой посетила выступление старшей дочери и вручила ей букет цветов.