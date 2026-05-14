Прощание с телеведущим Владимиром Молчановым состоится в храме Космы и Дамиана

Траурная церемония пройдет в пятницу, 15 мая. Отпевание состоится в храме Космы и Дамиана в Шубине (Москва). Точное время начала церемонии пока не уточняется.

Владимир Кириллович был одним из символов перестройки и 90-х годов. Его авторская программа «До и после полуночи» выходила на Центральном телевидении и Первом канале с 1987 по 2001 год.

Молчанов брал интервью у ключевых фигур того времени — от политиков до деятелей культуры, сохраняя репутацию интеллигентного, но принципиального интервьюера.

Коллеги и друзья называют его человеком, «который умел говорить со зрителем честно и открыто».

Последние годы для Молчанова стали чередой тяжелых утрат. В декабре 2022 года от продолжительной болезни умерла его супруга Консуэло Сегура, с которой он прожил 53 года. А в марте 2026 года не стало его единственной дочери Анны.

Отец и дочь проходили лечение от онкологии в одной из израильских клиник. По словам режиссера Ивана Цыбина, «Володя успел попрощаться с Аней — они лежали в одной клинике. И врачи позволяли Володе приходить к Анечке в реанимацию…».

У Владимира Кирилловича остался 22-летний внук Дмитрий. Он пошел по стопам деда — выучился на журналиста и сейчас работает на телеканале «Культура». Сразу после известия о смерти деда он не стал общаться с прессой, попросив оставить семью в покое в траурные дни.

Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Кроме «До и после полуночи», он вел проекты «Зеркало», «Кремль, сентябрь», снимал документальные фильмы.

В последние годы он практически не появлялся на публике, сосредоточившись на лечении и семье. Свою журналистскую деятельность он прекратил еще в 2019 году. Причиной его собственной смерти, по данным СМИ, стало онкологическое заболевание, с которым он безуспешно боролся несколько лет.